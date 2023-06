Prince of Persia: The Lost Crown, Sargon dégaine ses pouvoirs temporels dans un trailer de gameplay et une bande-annonce animée

L'une des belles surprises du Summer Game Fest Live de la semaine passée fut la révélation de Prince of Persia: The Lost Crown, un nouvel épisode en vue de côté par Ubisoft Montpellier (Rayman Origins et Legends) rendant hommage aux épisodes 2D d'antan en y ajoutant une petite approche metroidvania, des combats de boss époustouflants et bien des techniques modernes. Si le premier aperçu ne vous a pas suffit, le titre était présent à l'Ubisoft Forward avec davantage de détails.

Dans un premier temps, c'est une bande-annonce animée qui nous a permis de retrouver notre nouveau héros, Sargon. Un autre trailer commenté nous en a ensuite appris plus sur l'histoire, celle d'un soldat séparé de ses alliés au Mont Qalf alors qu'il était à la recherche du prince perdu Ghassan pour le ramener à Persepolis, et surtout sur le gameplay. Nous aurons accès à un monde semi-ouvert dont les frontières s'ouvriront au fur et à mesure que nous débloquerons des compétences et maîtriserons nos capacités.

Ce territoire est rempli de dangers et créatures hostiles, mais aussi de quelques amis qui nous viendront en aide. Emprunt d'une rage dont il se servira au combat, Sargon aura aussi accès à des pouvoirs temporels comme dans les meilleurs épisodes de la saga, qui prendront des formes inédites, et pourront être maniés par certains autres personnages... L'aventure s'annonce déjà remplie de secrets et de mystères.

LIBÉREZ LE GUERRIER QUI SOMMEILLE EN VOUS Utilisez vos pouvoirs temporels et vos compétences de combat et de plateforme pour effectuer des enchaînements meurtriers et vaincre des créatures mythiques et des ennemis corrompus par le temps. EXPLOREZ CHAQUE RECOIN DU FABULEUX MONT QAF Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie persane qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers. VIVEZ UNE AVENTURE ÉPIQUE Laissez-vous emporter par la mythologie et le fantastique de la culture persane au fil d'une histoire intrigante et originale, et remuez-vous les méninges pour résoudre des énigmes, trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu.

La date de sortie de Prince of Persia: The Lost Crown est d'ores et déjà calée au 18 janvier 2024 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et coûtera 49,99 € en édition classique, et 59,99 € en édition Deluxe ajoutant la tenue d'Immortel pour Sargon, l'amulette Oiseau de prospérité et un guide d'aventure matérialisé. Les précommandes donneront droit à une tenue Guerrier intérieur.

