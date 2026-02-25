Project Swan : Pico dévoilera son ambition pour le spatial computing à la GDC 2026

À quelques semaines de la Game Developers Conference 2026 à San Francisco, Pico s’apprête à détailler les fondations logicielles de son prochain casque XR haut de gamme. Cette annonce marque un tournant stratégique pour le constructeur qui souhaite désormais rivaliser frontalement avec visionOS. Le projet sera présenté dans un contexte où la concurrence s’intensifie sur le segment du spatial computing.

ByteDance, maison mère de Pico, a confirmé une session le 12 mars 2026 intitulée “Bring Your Apps and Games to General Spatial Computing with Project Swan”. Project Swan vise à unifier jeux immersifs, applications 2D et outils de productivité au sein d’un environnement spatial cohérent. Au centre de cette architecture se trouve Pico OS 6, une évolution majeure du système qui reposerait désormais sur Android XR afin d’élargir la compatibilité logicielle.

L’approche décrite repose sur un modèle où fenêtres multitâches et expériences 3D coexistent nativement dans l’espace de l’utilisateur. Pico ne parle plus uniquement de réalité virtuelle, mais d’un véritable système d’informatique spatiale. Cette orientation rapproche son ambition de celle de l’Apple Vision Pro et de son système visionOS, qui ont installé l’idée d’un environnement hybride mêlant productivité et immersion.

Sur le plan matériel, la fiche technique complète reste à confirmer, mais plusieurs éléments convergent vers un positionnement premium. Le futur casque serait équipé d’écrans micro-OLED haute densité avec une définition proche de la 4K par œil. Des technologies avancées de passthrough sont également attendues afin d’améliorer la fusion entre éléments virtuels et environnement réel.

Des sources industrielles évoquent aussi une architecture plus légère avec une partie du calcul possiblement déportée vers un module externe afin de réduire le poids sur la tête. Le dispositif intégrerait un suivi oculaire et manuel avancé pour permettre une interaction plus naturelle sans dépendre systématiquement de contrôleurs physiques. Ce choix technique traduirait une volonté de simplifier l’usage quotidien du casque.

En adoptant Android XR, Pico sécurise un accès potentiel à un large écosystème applicatif tout en proposant une alternative à l’approche fermée d’Apple. La bataille ne se joue plus uniquement sur le matériel, mais sur la structuration d’un écosystème complet. Lors de la GDC, l’entreprise doit détailler ses outils de développement, ses API et ses solutions de portage pour convaincre studios et éditeurs.

Project Swan représente ainsi bien plus qu’une évolution matérielle. Il s’agit d’un repositionnement stratégique dans un marché XR qui évolue vers des usages hybrides mêlant productivité, création et immersion. La conférence de mars permettra de déterminer si Pico présente une démonstration technologique ou les bases concrètes d’un produit prêt à entrer rapidement sur le marché.

Les informations concernant la disponibilité et le tarif restent à confirmer. La GDC 2026 devrait clarifier la feuille de route de Pico et sa capacité à s’imposer sur le segment du spatial computing haut de gamme.