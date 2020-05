Project Warlock : le FPS rétro sortira le mois prochain sur consoles

Les jeux de tir à la première personne sont encore et toujours à la mode, mais de plus de plus de studios reviennent aux sources du genre avec des titres arborant de gros pixels et un gameplay basique, mais pas dénué d'intérêt. C'est le cas de Project Warlock, sorti en 2018 sur PC et qui va très prochainement débarquer sur consoles.

Ouvertement inspiré de Doom, Hexen et Wolfenstein, Project Warlock nous emmène dans 60 niveaux aux quatre coins du globe, que ce soit en Égypte ou en Antarctique, avec des armes explosives à améliorer, des démons et robots à abattre et des secrets à dénicher dans le décor. Une nouvelle bande-annonce dédiée à ces versions pour consoles a été dévoilée et est à admirer ci-dessus.

La date de sortie de Project Warlock est fixée au 9 juin 2020 sur PlayStation 4, au 11 juin sur Nintendo Switch et au 12 juin sur Xbox One, et le titre coûtera 14,99 €.