PS4 : de gros problèmes liés aux fonctionnalités en ligne suite à la mise à jour 8.0

Petite surprise du jour, Sony Interactive Entertainment a diffusé un tout nouveau firmware pour nos belles PS4, le 8.0. Pour ne pas changer, les joueurs se sont empressés d'installer cette mise à jour afin de profiter des parties sur la Toile. Seulement voilà, il y a un « mais »... En effet, quelques fonctionnalités en ligne ne sont plus disponibles, pour certains, il n'est plus possible de voir sa liste d'ami, ou encore de changer de « statut en ligne ».

La firme est au courant, a réagi sur Twitter et demande d'être patient.

Nous sommes actuellement confrontés à des erreurs, WS-44369-6 et/ou WS-36770-3, sur PS4, qui empêchent les utilisateurs d'utiliser normalement les fonctionnalités en ligne. Nous sommes en train d'enquêter, et nous allons régler ces soucis dès que possible. Merci de patienter.

Bref, pour le coup, nous ne pouvons que vous conseiller de ne PAS installer la mise à jour 8.0 en attendant que tout soit réglé...

