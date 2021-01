PS4 : la production de la Pro et de certains modèles Slim arrêtée, oui, vous avez bien lu

Sony Interactive Entertainment met en ce moment tous ses efforts dans la PlayStation 5. Les joueurs, eux, n'attendent qu'une chose : un peu plus de stock. La firme japonaise diffuse au compte-gouttes des plateformes dans les rayons, en attendant, elle annonce une nouvelle quelque peu surprenante... La production de plusieurs PS4 est arrêtée.

Ainsi, et seulement 4 ans après son existence, la PS4 Pro est abandonnée. Et les autres modèles ? Les PS4 Slim blanches, les fameuses Glacier Whiter, mais aussi les éditions comprenant un disque dur de 1 To rendent l’âme. La seule qui résiste pour le moment est la PS4 Slim noire 500 Go. Mister S. veut pousser les consommateurs vers sa nouvelle machine, la PS5, qui rappelons-le est rétrocompatible avec les jeux PS4.

Une page se tourne donc... Mais si vous avez envie de craquer avant qu'elles disparaissent définitivement, plusieurs PS4 sont disponibles sur Amazon.