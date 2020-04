PS5 et Xbox Series X : Ubisoft prêt à repousser ses jeux si les consoles sont reportées

La question se pose ouvertement depuis quelque temps : face à la crise sanitaire, au ralentissement du rythme de travail de nombreux développeurs et aux problèmes rencontrés par les industriels, les PS5 et Xbox Series X vont-elles être reportées ? Ni PlayStation ni Xbox n'ont laissé entendre quoique ce soit dans ce sens, mais plus la pandémie dure, plus les chances que les consoles manquent la fin d'année 2020 sont élevées.

Dans un article du New York Times, le journaliste Jason Schreier a pu s'entretenir avec de nombreux acteurs de l'industrie au sujet de cette crise. Il a notamment pu parler avec Yves Guillemot, président d'Ubisoft, qui lui a confié que les deux constructeurs l'avaient autorisé à ce que certains de ses employés continuent à utiliser les dev kits des consoles next-gen depuis chez eux, pour poursuivre le développement de futurs jeux en télétravail. Il a aussi laissé entendre que si PlayStation ou Xbox était amené à repousser leur machine, il ne verrait pas de mal à reporter ses propres projets.

Nous ne voyons pas d'impact significatif sur nos propres échéanciers, mais nous sommes en contact avec tous nos partenaires et s'il est nécessaire de s'adapter afin de faire ce qui est le mieux pour eux et pour nos joueurs, nous le ferons.

Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine ont des chances de paraître en cross-gen dès leur sortie, alors au cas où les PS5 et Xbox Series X seraient reportées, il n'est pas impossible que l'ensemble des versions soient retardées. Mais avant de se poser ce genre de question, il faudrait déjà que les plateformes soient pleinement présentées.