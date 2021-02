PS5 : les joysticks de la manette DualSense tiendraient 417 heures seulement

Vendrick_II Wrote: Ca ne date pas d hier, j ai toujours eu se soucis dès la Ps3 Sony n a jamais fait aucun effort logique ca vend des manettes par palettes derrière au joueurs Call of, par contre sur feu ma xbox360 je n ai jamais eu de soucis de joystick, c est clairement un défaut récurrent a Sony qui n a jamais rien fait meme sur Ps5, c est une bonne chose que des consomateurs Americains ai porté pleinte ca fera sans doute bougé les choses car cette clientèle et sacrée et importante au yeux de Sony, ont ne peut pas en dire de meme pour l europe, des matérieaux plus noble et résistant au niveau de ses p.. de ressors et le oroblème sera reglé car la c est a peine plus solide qu une manette Nintendo 64.

je les trouve un peux trop catégorique.Comme ils le disent c'est lié a des composant de même marque qu'on retrouve chez la concurrence et pourtant si il y a bien des problèmes de joystick chez tous le monde et depuis des années, sa reste qu'une partie des manette.Les 417 heures ils sont dépassé depuis longtemps par beaucoup et les manettes fonctionne encore sans problème.Ils oublie donc de prendre en compte le facteur aléatoire que fait que certains auront des problèmes et d'autre non.J'ai eu deux manettes PS3, l'une a eu le problème, l'autre non alors que je l'utilise quasiment tous les jour depuis plus de 10 ans (principalement pour le player UPNP).A coté j'ai eu 3 manettes PS4 et maintenant la DualSense et aucun problème a signaler.A coté chez Xbox t'as les manettes a 180€ qui ont le même problème.Bref c'est globale, t'as aussi le problème sur d'autre marque de manettes PC.Donc non, c'est pas parce que certains n'ont jamais eu de problème chez tel ou tel marque qu'il n'y en a pas, idem pour l'inverse, c'est pas parce que tu as eu un problème avec tel marque, que c'est un problème global.