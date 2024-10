PS5 Pro : encore une déception pour les joueurs

La PlayStation 5 Pro de Sony sera lancée la semaine prochaine, mais un internaute de Reddit a déjà mis la main sur un exemplaire, dévoilant une information décevante. Zrorro se garde bien de dévoiler son identité et comment il a fait pour obtenir la précieuse console, mais il a eu l'idée de vérifier si sa façade Colbat Blue pour PS5 Slim était compatible avec la PS5 Pro.

Eh bien la réponse est... non, vous ne pourrez pas utiliser vos façades de PS5 Slim sur la PlayStation 5 Pro. Le Redditer explique que la façade inférieure Blue Cobalt de la PS5 Slim est compatible, mais pas la façade supérieure, faisant pourtant la même taille que celle de la PS5 Pro (oui, si la PS5 Pro est plus grande, c'est simplement à cause de ses trois bandes centrales). La faute au système de crochet pour fixer la façade, les crochets ne sont pas placés au même endroit sur les façades supérieures des PS5 Slim et PS5 Pro... Sony a confirmé l'information à IGN, déclarant :

Les coques de console PS5 ne sont pas compatibles avec la PS5 Pro. Cependant, les joueurs pourront échanger différentes coques de console pour la PS5 Pro lorsqu'elles seront disponibles à l'avenir.

Sony compte donc bien vendre des façades pour PlayStation 5 Pro à l'avenir, il faudra repasser à la caisse, nous ne sommes plus à 60 € près. Mais si vous avez des coques de PS5 Slim chez vous, rien ne vous empêchera de remplacer seulement la façade inférieure, pour un effet bi-ton original.

La date de sortie de la PlayStation 5 Pro est fixée au 7 novembre 2024, vous pouvez la précommander via notre guide d'achat : PS5 Pro : où acheter la nouvelle console de Sony ?