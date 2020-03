PS5 : découvrez l'architecture de la console en notre compagnie (rediffusion)

oser

juste le lendemain

avant que Ms ne s'exprime plus tard dans cette journée de mercredi comme prévu

très confiance en la puissance de sa PS5

pas la puissance brute suffisante

déplacer le débat

ailleurs

beaucoup de mal à convaincre les joueurs

hier

s'ils n'avaient pas été sûrs

Sony n'a pas de réponse suffisante question puissance de la PS5

Sony est assez coincé à mon avis et est en train de se faire prendre en tenaille par Ms

Bon, pourprendre la parole, -euh non c'était lundi en fait !de la présentation détaillée de la très puissante Series X de Microsoft (et), il faut que soit :1) Sony ait(supérieure à la SeX ?), et d'après toutes les infos (leaks bien sûr) que l'on a pu avoir jusqu'ici, ce n'était pas le cas : la PS5 était nettement en retrait de la SeX sur la puissance...Donc Sony aurait vraiment (dans sa besace) de quoi répliquer sérieusement au niveau de la puissance de sa PS5 face à l'architecture assez costaude (tout le monde s'accorde sur ce point) de la SeX présentée hier, ses 12 Teraflops et sa mémoire assez audacieuse, tout comme sa conception/organisation physique très optimisée...2) Sony n'aavec sa PS5 pour lutter face à la SeX, et va essayer de: dans ce cas, c'est assez dingue d'essayer de convaincre les joueurs juste le lendemain de la présentation (très réussie) de la SeX...Si Sony n'a pas assez d'arguments sérieux/lourds question puissance, il aurait mieux valu attendre un peu plus avant de se confronter à la présentation de la SeX le lendemain...Donc dans ce deuxième cas, Sony va essayer de montrer (par exemple) la compatibilité avec les anciennes PS, et en quoi ils innovent avec la DS5 (biofeedback, haptique), et va devoir aussi insister sur les jeux (mais ce n'est pas encore le moment de le faire pour eux sur les jeux, cause les sorties prochaines sur PS4)...Mais là, je pense que Sony va avoirsi la PS5 est vraiment décalée face la SeX question puissance.Et Ms avait vraiment l'air très sûr de son coup en martelant(lundi en fait) que la SeX était la console la plus puissante...Cela m'étonnerait qu'ils aient oser écrire/dire celaet donc s'ils n'avaient pas une petite info sur ce qu'était la réalité de leur concurrente la PS5 de Sony.Parce que, dans le cas contraire (PS5 plus puissante que la SeX), ils pouvaient facilement se douter que la réponse de Sony serait trop facile...Donc, à mon avis on va se trouver dans l'hypothèse numéro 2, celle où(clairement inférieure à la SeX) et cherche donc à déplacer le débat (de la puissance) et atténuer le choc/déception chez les joueurs qui veulent (au départ) de la puissance pour être tranquilles pendant un bon moment et pouvoir ainsi profiter (au mieux) de jeux au top de la technique (sur consoles, face aux chers PC)...Et comme si Sony veut se battre sur le prix -ce n'est (hélas) pas le moment d'annoncer un prix maintenant, et que de plus Ms va proposer un deuxième modèle moins cher (encore non annoncé, et ce sera/serait trop facile de répliquer sur ce point face à une PS5 pas chère),...Bon, dans 70 minutes on sera fixés (au moins sur l'architecture principale, et la puissance)...