PS5 : Sony a 25 jeux en développement, dont beaucoup de nouvelles licences

Les exclusivités sur PlayStation 5 ne sont pas encore très nombreuses, la dernière en date est Returnal et les joueurs attendent désormais avec impatience Ratchet & Clank: Rift Apart. Mais Sony pense évidemment sa stratégie pour le long terme, et Hermen Hulst a dévoilé à Wired un nombre intéressant.

Le directeur de SIE Worldwide Studios, ancien de Guerrilla Games, a ainsi affirmé que plus de 25 jeux sont en cours de développement pour sa PlayStation 5, dont près de la moitié sont de nouvelles licences. Bon, le nombre est à relativiser, tous ne seront pas des AAA, Hermen Hulst explique qu'il y a des jeux « grands, petits, de genres différents », mais avec « une quantité incroyable de variété et provenant de différentes régions ».

Parmi ces jeux, il y aura donc du blockbuster et de l'indépendant, mais nous en connaissons déjà certains. Ratchet & Clank: Rift Apart d'Insomniac Games, qui sortira en juin prochain, Horizon Forbidden West de Guerrilla Games attendu cette année, la suite du God of War de 2018 par Santa Monica Studio, Gran Turismo 7 de Polyphony Digital prévu pour 2022 et sans doute un remake de The Last of Us par Naughty Dog. Hermen Hulst inclut également les partenariats avec les studios tiers comme Firewalk Studios et Haven de Jade Raymond, qui ne font pas partie de la famille SIE Worldwide Studios, mais dont les prochains jeux sont directement financés par Sony pour être des exclusivités PS5.

Hermen Hulst est également revenu sur le problème de stocks des consoles, une situation qui l'embête évidemment, mais il a confiance en un retour à la normale après l'été :

Nous travaillons aussi dur que possible pour améliorer cette situation. Nous voyons la production augmenter au cours de l'été et certainement dans la seconde moitié de l'année, et nous espérons voir une sorte de retour à la normale en termes d'équilibre entre l'offre et la demande au cours de cette période.

Des propos à l'opposé de ceux de Hiroki Totoki, CFO de Sony, qui avouait tout récemment que les problèmes de stocks de la PS5 dureraient sans doute jusqu'en 2022. Quoi qu'il en soit, les possesseurs de la console de salon nouvelle génération devraient être rassurés, ils auront des jeux à découvrir à l'avenir. Vous pouvez d'ailleurs précommander Ratchet & Clanck: Rift Apart à 69,99 € sur Amazon.