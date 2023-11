PS5 : Sony se fait mousser avant les fêtes de fin d'année

Nous sommes en décembre, tous les constructeurs sont donc au taquet pour vendre un maximum de consoles dans les prochaines semaines, avec d'abord le Black Friday puis Noël. C'est dans cette optique que Sony lance une nouvelle publicité pour sa PS5, dénommée « Plus de sensations sur PlayStation 5 » :

Une pub qui mise tout sur l'émotion et les univers imaginaires, certains directement en lien avec des jeux PS5, mais Sony va encore plus loin sur son blog PlayStation en publiant un long message, qui est surtout là pour mettre en avant ses produits qui se retrouveront sans doute sous le sapin dans les prochaines semaines :

La semaine prochaine marque la troisième année depuis la sortie de la PS5, et nous souhaitions profiter de cette opportunité pour remercier les quelque 40 millions de joueurs qui ont rejoint la communauté PS5 internationale. Au cours de ces trois premières années, PlayStation Studios et les développeurs tiers ont proposé plus de 2 500 jeux PS5, notamment des hits récents comme Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 ou encore FINAL FANTASY XVI.

Nous abordons la saison des fêtes avec plus de stocks de PS5 que jamais, mais aussi un nouveau modèle de PS5 dans un format réduit. Les joueurs découvriront également des offres groupées PS5 pour Marvel’s Spider-Man 2, EA Sports FC 24 et Call of Duty: Modern Warfare III.

Pour célébrer ce moment, nous invitons les joueurs du monde entier à découvrir la puissance émotionnelle du jeu immersif sur PS5 avec un nouveau spot : « Plus de sensations sur PlayStation 5 ». À travers le processus créatif des développeurs et grâce à l’utilisation novatrice des fonctionnalités de la console, comme les graphismes en 4K, l’audio 3D et le SSD ultra-rapide, associées à celles de la manette DualSense, dont le retour haptique et les gâchettes adaptatives, les jeux sur PS5 provoquent des sensations plus intenses. Notre dernier spot souligne la variété des émotions ressenties par les joueurs explorant de nouveaux mondes sur PS5, de la peur de se retrouver nez-à-nez avec un Claqueur dans The Last of Us Part I à la joie de croiser des Veaudelunes dans Hogwarts Legacy, en passant par le plaisir d’apprivoiser un loup de glace dans FINAL FANTASY XVI.

Les joueurs habitant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Italie, en Espagne et au Portugal peuvent se rendre sur direct.playstation.com pour acheter une console PS5, des jeux et des accessoires en direct de PlayStation. Les produits PS5 sont également disponibles dans le monde entier chez les revendeurs participants.

Agrandir la meilleure liste de jeux de l’histoire de PlayStation

Depuis qu’il a commencé à se balancer dans nos salons le mois dernier, Marvel’s Spider-Man 2 a su captiver les joueurs avec son histoire prenante, ses deux super-héros jouables et le New York de Marvel affichant des graphismes à couper le souffle. Au cours des 12 derniers mois, PlayStation Studios et ses partenaires ont sorti toute une série de hits encensés par la critique, notamment God of War Ragnarök, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Street Fighter 6 et Humanity, sans oublier les remakes de Dead Space et Resident Evil 4.

Ces expériences extraordinaires s’ajoutent aux meilleurs jeux de notre histoire, qui comportent déjà des exclusivités sur console PlayStation appréciées telles que The Last of Us Part I, FINAL FANTASY XVI, Gran Turismo 7, Returnal, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore FINAL FANTASY VII REMAKE.

En parallèle, le Catalogue des jeux disponible pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe est actualisé chaque mois avec des titres populaires comme Horizon Forbidden West, Ghostwire: Tokyo, Sea of Stars et bien d’autres.

De nouveaux produits novateurs disponibles pour les fêtes

Pour les fêtes de fin d’année, nous allons vous présenter toute une gamme de nouveaux produits matériels et d’accessoires offrant de nouvelles manières de jouer, notamment le lecteur à distance PlayStation Portal, les écouteurs sans fil Pulse Explore et la manette Access pour PS5.

Avec ces nouveaux produits, mais également le PlayStation VR 2 et la manette sans fil DualSense Edge, les joueurs disposent d’un nombre inédit d’options novatrices pour agrémenter leurs expériences sur PS5.

De nouveaux jeux incroyables à l’horizon

2023 a été une année incroyable pour le jeu, mais d’autres jeux exceptionnels vous attendent l’an prochain, comme Helldivers 2, Concord, FINAL FANTASY VII REBIRTH, TEKKEN 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Pacific Drive et bien d’autres.

Nous remercions tous nos fans pour leur soutien inébranlable. Il nous tarde que vous puissiez découvrir tous les nouveaux jeux et produits passionnants qui seront disponibles sur PS5 pendant les fêtes de fin d’année et par la suite.