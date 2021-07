PS5 : Phil Spencer réaffirme que « Sony a fait du bon travail avec sa manette » et aimerait s'en inspirer

Avec ses Xbox Series X|S, Microsoft a simplement mis à jour sa manette, rajoutant un bouton Share et peaufinant la prise en main, mais rien de bien neuf pour les joueurs. À l'inverse de Sony qui a conçu une DualSense totalement différente des précédentes DualShock, avec notamment des gâchettes adaptatives et un retour haptique en plus du pavé tactile.

Et ça, ça ne laisse évidemment pas indifférent Phil Spencer. Le responsable de la branche Xbox a déjà félicité Sony pour la création de la DualSense, il a réitéré ses propos lors d'un podcast chez Kinda Funny Gamecast, affirmant même qu'il aimerait s'en inspirer pour faire évoluer les manettes Xbox :

Nous pensons évidemment à différents types d'appareils qui peuvent apporter plus de jeux à plus d'endroits. Il y a probablement du travail que nous allons faire sur la manette. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette, nous en examinons une partie et pensons qu'il y a des choses que nous devrions faire.

Xbox et Microsoft s'étaient déjà grandement inspirés de la Wii pour concevoir Kinect, reste à voir comment ils vont analyser la DualSense pour créer de nouvelles manettes Xbox à l'avenir. Dans cette discussion, Phil Spencer parle également de casques de réalité virtuelle ou augmentée, et ce n'est clairement pas à l'ordre du jour chez Xbox. Lui et son équipe sont focalisés sur des sujets que nous connaissons déjà, comme xCloud et la communauté Xbox Live, l'objectif est avant tout d'attirer des joueurs et de proposer toujours plus de jeux sur des écrans classiques.

