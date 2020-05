PS5 : le SSD 100 fois plus rapide que celui de la PS4 selon Sony

Vous vous souvenez certainement de la présentation de l'aspect technique de la PS5 par Mark Cerny. Si elle était certes enrichissante, le concepteur de l'architecture de la console n'est pas le plus grand communicant, à tel point que certaines des idées qu'il a pourtant bien exprimées n'ont pas ou peu été comprises.

Un passage parlait notamment du SSD de la PS5 et de son intégration à l'architecture de la console. Il disait alors qu'en remplaçant le disque dur (HDD) de la PS4 par un disque électronique (SSD) dix fois plus puissant, l'architecture de la PS4 était telle qu'il y aurait des déperditions au fil du traitement de l'information, et les informations ne seraient chargées que deux fois plus vite. Il enchaînait en déclarant que le but du SSD de la PS5 n'était pas seulement de proposer un disque 100 fois plus performant qu'un HDD classique, mais aussi qu'il traite les informations 100 fois plus rapidement.

L'information était noyée dans le long discours de Mark Cerny, et n'était au final pas qu'un nombre lâché au hasard. Dans un communiqué publié suite à son Corporate Strategy Meeting du début de semaine, Sony insiste bien sur le fait que la PS5 devrait traitement les données environ 100 fois plus rapidement que la PS4, ce qui associe une belle donnée chiffrée à cet argument de vente.

Afin d'améliorer encore le sentiment d'immersion dans les jeux vidéo, nous prévoyons d'améliorer non seulement la résolution, mais aussi la vitesse des jeux.

Par exemple, grâce à un SSD à haute vitesse sur mesure, nous prévoyons de traiter des données de jeu à des vitesses environ 100 fois plus rapides que sur PS4.

Les temps de chargement du jeu devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir se déplacer dans des mondes de jeu immenses en presque un instant.

Le nombre sera sûrement difficile à vérifier en tant que tel, mais cela prouve bien que le SSD de la PlayStation 5 pourrait être son arme de guerre pour proposer des temps de chargement ultra-rapides et pourquoi pas changer le design de certaines expériences. La PS5 est attendue pour la fin d'année 2020, mais n'a pas encore de date de sortie précise.