PS5 : suivez la nouvelle présentation des jeux next-gen ce soir à partir de 21h15 en notre compagnie

Après une semaine où Xbox a enfin fait le grand déballage de la date de sortie et des prix de ses consoles next-gen, c'est au tour de Sony Interactive Entertainment de prendre la parole d'ici quelques heures, comme nous l'avons appris ce week-end. Au programme de cette diffusion de 40 minutes, nous aurons un aperçu du line-up de lancement des jeux PS5 et ceux à venir dans les prochains mois, qu'ils soient développés par les Worldwide Studios ou des partenaires. Évidemment, la révélation des prix des deux modèles (avec lecteur physique et PS5 Digital Edition) et leur date de sortie sont attendues au tournant, espérons que le géant japonais saura nous combler. Rendez-vous à 22h00 ce mercredi 16 septembre 2020 pour découvrir tout cela.

Vous pourrez également suivre la présentation en notre compagnie via notre live YouTube disponible ci-dessous, avec un pré-show dès 21h15. Seront présents le boss Eric de Brocart, notre rédacteur en chef Martial Duchemin et notre Community Manager Pierre Wilmart, qui donneront leurs avis à chaud et répondront à vos questions.

La page produit de la PlayStation 5 est déjà en ligne du côté de Micromania, espérons que les précommandes ne tarderont pas à ouvrir.