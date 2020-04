PSN : le PlayStation Network en partie HS, impossible de lancer certains jeux

La semaine commence bien pour PlayStation, qui doit faire face à une panne ciblée de son PlayStation Network. Sur PS4 et PS Vita, il est toujours possible de se connecter au PlayStation Store ou à d'autres services du genre, mais c'est bien la partie « jeux et social » du réseau qui est hors service depuis quelques heures.

Le constructeur précise sur son site officiel que vous allez « peut-être rencontrer des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités en ligne », aussi bien sur console de salon que sur portable.

PlayStation 4 Slim 500 Go

339 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 339€. Jeux et Social Plateformes affectées : PS Vita , PS4 Services concernés : Vous rencontrez peut-être des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités en ligne. Nos ingénieurs mettent tout en œuvre pour résoudre le problème le plus vite possible, et nous vous remercions pour votre patience.

Bref, beaucoup de jeux nécessitant une connexion Internet sont indisponibles ou difficilement accessibles ces heures-ci, mais le problème ne semble pour autant pas concerner tout le monde. En attendant que les serveurs reprennent, il va peut-être falloir changer de jeu, de console ou d'activité...