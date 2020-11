P.T. : la démo de Silent Hills n'est pas jouable sur PS5, à cause d'une « décision de l'éditeur »

Les premiers tests de la PlayStation 5 commencent à tomber, avec eux ce plusieurs jeux, et les journalistes et rédacteurs livrent leurs premières impressions sur la console de Sony, avec des histoires pas forcément toutes roses. C'est le cas chez Polygon, qui nous raconte que P.T., la démo de Silent Hills, n'est plus jouable sur PS5, mais cela n'a pas toujours été le cas.

Car non, comme le raconte le journaliste, il avait sauvegardé P.T. sur un disque dur en amont, comme le recommande le constructeur, et l'a installé sur la PS5 envoyée par Sony dès le 24 octobre dernier. Il a pu jouer normalement en retrouvant sa sauvegarde et en recommençant une nouvelle partie. Cependant, quelques jours plus tard, le menu de la console indique que P.T. est « jouable sur PS4 », et ne se lance plus sur la nouvelle machine de Sony. Même après avoir restauré les paramètres d'usine de la console, le constat est identique. Le constructeur japonais avait bien annoncé que des jeux et démos ne pourraient pas tourner correctement sur PS5, mais dans ce cas précis, P.T. marchait très bien à l'origine, alors, que s'est-il passé ?

Eh bien, Polygon a contacté Sony pour avoir des explications, et un porte-parole lui a alors indiqué que si P.T. n'est plus jouable sur PS5, c'est à cause d'une « décision de l'éditeur ». En clair, Konami a volontairement bloqué la démo de Silent Hills sur la nouvelle console de Sony, pour des raisons encore inconnues, mais si vous voulez continuer à jouer à P.T., il faudra garder votre PS4 à portée de main.

Lire aussi : TEST de la PS5 : notre premier verdict sur la nouvelle console de Sony