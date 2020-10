P.T. : sera-t-il possible de jouer à la démo de Silent Hills sur PS5 ?

Pas besoin de refaire l'histoire, vous la connaissez, Konami a annulé Silent Hills, viré Hideo Kojima et supprimé la démo P.T. du PlayStation Store quelques jours plus tard, mais il est encore possible de jouer à ce teaser sur PS4, à condition qu'il soit encore installé sur la console. Sinon, c'est mort. Et sur PS5 ?

Eh bien, GamesRadar a posé la question à Konami, et sans surprise, le studio a répondu que « le contenu ne sera pas disponible sur le PS Store, donc les utilisateurs ne pourront pas retélécharger le contenu via la fonction de rétrocompatibilité sur la PS5 ». Alors, P.T. sur PlayStation 5, c'est mort de chez mort ? Pas vraiment.

Car si vous avez encore la démo installée sur votre PS4, il sera possible de la transférer sur PS5 via le Wi-Fi ou un câble, à condition donc d'avoir les deux consoles sous la main pour cette opération. Sinon, un transfert via un appareil de stockage externe (clé USB ou disque dur amovible) fera très bien l'affaire. Officiellement, P.T. ne sera pas supporté sur PS5, Konami ayant totalement lâché l'affaire, mais comme « plus de 99 % des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour », il y a de fortes chances que la démo tourne comme un charme sur la console next-gen de Sony.

Si vous avez encore P.T. installé sur votre PlayStation 4, tout n'est donc pas perdu, et ce teaser jouable est devenu culte au fil des années, redéfinissant les codes des jeux d'horreur. Les fans de Silent Hill doivent se rattacher à ça, car sinon, la franchise semble bien oubliée. Vous pouvez retrouver le livre Bienvenue à Silent Hill: Voyage au coeur de l'enfer à 19,9 € sur Amazon.fr.