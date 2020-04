PUBG : une date de sortie pour la Saison 7, avec un train et des dinosaures ?

Nous avons une bonne raison de nous amuser ces jours-ci dans PlayerUnknown's Battlegrounds grâce au mode Fantasy Battle Royale, lancé pour le premier avril. Mais nous avons déjà une occasion de nous projeter vers l'avenir à l'occasion de la sortie d'une nouvelle vidéo.

Les développeurs viennent de dévoiler un teaser avec le titre SEVEN qui, vous l'aurez deviné, commence à faire monter la hype avant l'arrivée du contenu de la Saison 7. Deux grandes thématiques semblent se dégager de cette séquence : celle du train d'abord, d'un son de locomotive aux métadonnées qui nous demandent littéralement de monter à bord, et celle des dinosaures, entre des images diffusées sur un écran cathodique et la typographie du numéro 7 qui rappelle tout bonnement Jurassic Park. Une carte va-t-elle avoir droit à une refonte avec un chemin de fer et des créatures préhistoriques ?

Les nouveautés devraient dans tous les cas être communiquées dans les semaines qui viennent, car la Saison 7 est datée au 22 avril sur les serveurs live pour les joueurs PC. Elle débarquera un peu plus tard pour le reste de la communauté.

