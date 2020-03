PUBG : un mode Fantasy Battle Royale complètement fou pour le 1er avril

Demain, nous sommes le 1er avril, et même si beaucoup devraient éviter les mauvaises blagues en cette période de crise sanitaire des plus sérieuses, certains développeurs de jeux vidéo profiteront du traditionnel poisson pour concrétiser certaines de leurs pitreries. C'est le cas de PUBG, qui va lancer un mode limité appelé Fantasy Battle Royale à compter de 7h00 demain et jusqu'a 8 avril à 6h59.

Cette expérience séparée des modes de jeu principaux n'aura absolument rien à leur envier, car PUBG Corporation a poussé la blague très loin. Fantasy Battle Royale portera tous les codes du mode principal dans un monde d'heroic fantasy extrêmement poussé, pour des parties où des escouades de quatre joueurs s'affrontent pour la victoire sur l'Île du Dragon, adapté d'Erangel. La grande nouveauté, ce sera l'apparition de quatre classes de personnage avec des habiletés propres : le barbare, le ranger, le magicien et le paladin. Il y a même des objets spéciaux à collecter, des équipements à crafter et bien d'autres subtilités pour pousser le délire jusqu'au bout.



Le mode devrait rester temporaire, au contraire des skins FBR qui pourront être achetées à tout moment dans la boutique pour les matchs normaux. Pour les détails, toutes les règles de cette expérience sont expliquées ci-dessous.

Règles de base FBR se déroule sur l’Île du Dragon (Erangel).

TPP uniquement, 20 escouades de 4 (maximum de 80 joueurs par match).

FBR ne prend pas en charge les escouades de 1 ou 3 hommes, mais vous trouvera automatiquement des compagnons adéquats.

Le tir ami est désactivé (hormis Mendingstar et Bombe soignante qui sont les tirs les plus amicaux qui soient).

FBR n’octroie pas d’EXP en guise de récompense, mais des PB sont attribués en fonction de la durée totale de votre gameplay.

Les matchs FBR ne sont pas pris en compte dans le cadre du Pass Survivant. Cela dit, il existe trois missions exclusives distinctes estampillées FBR.

Accomplissez des missions exclusives FBR pour gagner des récompenses spéciales liées au mode FBR

Reportez-vous à la section Système exclusif FBR pour obtenir de plus amples renseignements Sélection de la classe et premiers pas Une fois le matchmaking terminé, les joueurs seront invités à sélectionner une classe avant de s’envoler pour l’Île du Dragon.

L’écran de sélection de la classe s’affiche automatiquement. Vous pouvez y retourner à l’aide de la touche F8.

Les classes ne sont soumises à aucune limite, alors libérez toute votre énergie créative et déchaînez-vous au sein de votre groupe (n’oubliez pas que vous partagerez le butin si vous êtes à deux, à trois ou à quatre sur le morceau) !

Le premier cercle sera affiché avant que vous ne sautiez.

La zone bleue se déplacera plus rapidement et infligera plus de dégâts dans FBR que dans les matchs normaux ! Alors, faites preuve de prudence ! Classes BR Fantasy Barbare « Je souhaiterais être ENRAGÉ » Redoutable et redouté, le Barbare est un combattant de mêlée doté d’un (très) grand nombre de PV et laissant libre cours à sa rage pour booster sa célérité. Brandissant fièrement sa Longue épée briseuse de cendre avec laquelle il fait des moulinets droit devant lui, le Barbare décuple sa vitesse à chaque attaque réussie. Ce sauvageon produit également des méga boissons énergétiques qui permettent de régénérer progressivement des quantités astronomiques de PV. Bien qu’il ne dispose d’aucune autre attaque spéciale ni même d’aucune autre compétence, le Barbare jouit d’une vélocité peu commune qui lui donne tout le loisir de se ruer sauvagement sur les adversaires et de leur faire passer un sale quart d’heure. Ranger « Les Hobbits s’invitent à Erangel ! » La Ranger est une sniper équipée de la « Tueuse de dragon », célèbre arbalète meurtrière conçue pour décocher des salves de carreaux acérés. Capable d’infliger des dégâts dévastateurs sur de grandes distances, cette guerrière est une adversaire redoutable dont le seul point faible est le nombre limité de PV. La Ranger fait appel à sa maîtrise de l’infiltration pour se faufiler dans un silence de mort, s’imposant ainsi incontestablement comme la première de la classe dans le domaine de la furtivité. La Ranger a plus d’un tour dans son sac et n’hésitera pas à déployer des grenades de poudre flash pour aveugler temporairement ses ennemis et réduire les dégâts que ses alliés subissent. Magicien « Quel homme êtes-vous donc pour invoquer le feu sans silex ni poudre ? » La spécialité du Magicien est d’infliger des dégâts dévastateurs. Par exemple, il prend un plaisir non dissimulé à pilonner des groupes entiers d’ennemis en invoquant une pluie embrasée qui s’abat impitoyablement sur ces gueux ! Lancer 2 sortilèges consécutifs à l’aide de sa fidèle baguette magique, projeter une boule embrasée surpuissante ou déclencher une pluie de météorites, force est d’admettre que le Magicien n’hésite jamais à mettre le feu aux poudres (au sens propre et au sens figuré) ! Cela dit, il aurait tout intérêt à ne pas s’éloigner de ses compagnons d’armes ! En effet, le Magicien a beau avoir un tempérament de feu, il dispose néanmoins d’un nombre pitoyable de PV et pousse un petit cri d’agonie (scouicccc) que les Barbares trouvent tout simplement irrésistible. Paladin « Je peux y passer la journée. » Dans Fantasy Battle Royale, le Paladin prodigue des soins à tour de bras. Altruiste dans l’âme et capable de remettre sur pied ses alliés estropiés (avec sa Mendingstar), ou encore de bloquer vaillamment les attaques perfides de l’ennemi (à l’aide de son Bouclier Brooklyn), ce chevalier sans peur et sans reproche ne reculera devant rien pour protéger les faibles et les innocents. La Mendingstar du Paladin permet non seulement de régénérer la santé défaillante des alliés qu’elle frappe, mais également d’infliger des dégâts ou de ralentir les ennemis qui lui cherchent des poux dans la tête. Et si des malandrins approchent trop de son groupe, le Paladin leur flanquera un bon coup de bouclier pour projeter ces vauriens en arrière. Le Paladin confectionne régulièrement des trousses de premiers soins qu’il peut fournir aux alliés en difficulté, ou balance joyeusement une Bombe soignante pour créer une zone de soins, mais attention : les soins salvateurs qui y sont prodigués peuvent aussi profiter à l’ennemi ! Un petit bémol toutefois, le Paladin ne peut pas s’accrocher aux rebords (peut-être à cause de son armure un brin encombrante, ou simplement parce qu’il n’a jamais les mains libres) et devra donc faire preuve de créativité pour suivre le rythme de son équipe.

Ô toi, Chicken Dinner Tout comme la Battle Royale traditionnelle, la dernière escouade encore en lice est déclarée gagnante. Objets Le mode FBR dispose de son propre ensemble d’objets qui spawnent dans le monde (principalement des ressources d’artisanat).

Aucune arme, aucune munition, aucun objet à lancer, aucun boost ni aucun équipement ne spawnera .

Les bandages spawneront toujours dans le monde. Véhicule Seuls le Noble destrier (moto) et le Dragon-mobile (UAZ) spawneront dans FBR.

Les véhicules sont plus lents et moins résistants qu’en BR standard. Ce choix a été fait pour mettre en avant la guerre des classes. Caisses de ravitaillement Les caisses de ravitaillement sont larguées plus souvent dans FBR, et tous les joueurs peuvent les voir sur la carte.

Les caisses de ravitaillement peuvent contenir le theZircon, une gemme puissante utilisée pour faire évoluer votre équipement jusqu’au niveau 5.

Utiliser la touche d’interaction (F) sur les caisses de ravitaillement confère un buff d’invincibilité temporaire.

Le buff peut durer 30 secondes et vous immunise contre tous les dégâts.

Système exclusif FBR Équipement du personnage Dans Fantasy Battle Royale, les joueurs démarrent la partie avec une arme qui diffère selon la classe, ainsi qu’un collier et un anneau. Ces pièces d’équipement sont liées à votre personnage et ne peuvent être ni jetées ni échangées. Certaines classes ont accès à des munitions et des compétences spéciales qu’elles peuvent utiliser. Ces éléments sont régénérés automatiquement à intervalles réguliers en fonction du niveau des différentes pièces de votre équipement. Toutefois, vous ne pouvez pas en posséder un nombre illimité, alors utilisez-les judicieusement ! Fabrication d’objets Ramasser des ressources d’artisanat vous permet d’améliorer votre arme et votre équipement.

Rendez-vous dans l’écran de l’inventaire et utilisez le bouton droit de la souris sur les composants pour vous adonner aux joies de l’artisanat.

Il est possible d’améliorer les armes de classe, les colliers et les anneaux jusqu’au niveau 4 à l’aide de gemmes propres à la classe, que vous trouverez à travers le monde.

Vos coéquipiers peuvent jeter des cristaux, alors ramassez tout ce qui vous tombe sous la main !

Pour faire évoluer votre équipement jusqu’au niveau 5, vous aurez besoin d’un Zircon

Le Zircon est un cristal qui spawne très rarement sur la carte.

Les caisses de ravitaillement contiendront toujours un Zircon. Boutique et missions exclusives FBR Vous pouvez essayer d’accomplir une série de nouvelles missions Fantasy Battle Royale.

Mener à bien ces missions vous rapporte de l’argent que vous pouvez alors utiliser pour acheter des skins exclusifs FBR à la boutique FBR.

Un ensemble alternatif de skins FBR est disponible à la vente dans la boutique standard du jeu.

Tous les skins FBR débloqués sont permanents et peuvent être utilisés dans les matchs normaux de PUBG ! Voilà, nous avons fait le tour de la question ! Nous espérons sincèrement que Fantasy Battle Royale saura vous divertir. Il s’agit d’un mode déjanté et de courte durée… qui ne plaira assurément pas à tout le monde, mais pour celles et ceux qui apprécient ce genre de chose, nous vous souhaitons un excellent 1er avril ! – L’équipe de développement de PUBG *Aucune licorne n’a été blessée lors de la création de ce mode de jeu*

Lire aussi : PUBG : un ensemble de skins offert pour le troisième anniversaire !