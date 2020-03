PUBG : un ensemble de skins offert pour le troisième anniversaire !

Bonjour à tous,

PUBG a officiellement 3 ans ! Nous souhaitons commencer par vous remercier pour tout votre soutien au long de ces 3 dernières années. 2019 a été pour nous une année de prise de risques. Pour retravailler une carte comme Erangel, il a fallu beaucoup d’amour et de soin pour y arriver, et nous sommes heureux que beaucoup d’entre vous soient satisfaits du résultat. Nous avons également introduit notre plus petite carte à ce jour, Karakin, qui a apporté une nouvelle intensité à PUBG dans l’univers du Battle Royale.

Pour faciliter les déplacements dans ces nouvelles cartes, nous avons amélioré nos systèmes de mouvements en permettant l’escalade et la prise de rebords, augmentant considérablement les options tactiques disponibles pour les joueurs. Et en parlant de tactique, le système de maîtrise des armes vous a permis de suivre vos progrès avec l’arsenal PUBG !

Bien qu’il y ait eu beaucoup de nouveautés, nous avons vu 2019 comme une année de mise en place d’une fondation pour PUBG. À l’avenir, nous voulons continuer à améliorer ce qui a rendu le jeu si populaire ces 3 dernières années. Cela comprendra des retouches de cartes, ainsi que de nouvelles cartes, de nouvelles armes et mécaniques, des options de jeu supplémentaires telles que le Match à mort par équipe, et bien sûr des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs pour certains de vos problèmes les plus urgents.

La première de ces retouches a déjà été évoquée ! Grâce à l’aide de nos partenaires PUBG, vous avez tous eu un premier aperçu de la mise à jour de Vikendi. Nous examinons vos retours et suggestions pour la peaufiner avant que le train ne quitte la gare. Nous voulons que chaque carte nouvelle et retravaillée vous apporte une expérience mémorable avec de nouvelles mécaniques amusantes et passionnantes. Un grand merci à tous les membres de notre communauté qui l’ont testée et qui ont pris le temps de partager leur avis.

PUBG a fait un long chemin depuis mars 2017 et nous comprenons parfaitement qu’il reste encore beaucoup à faire, mais c’est grâce à vous tous que nous avons pu prendre notre petit jeu et en faire l’un des plus grands de tous les temps. Nous savons qu’une telle réussite implique une responsabilité envers vous tous et nous travaillons dur cette année encore pour faire mieux.

Nous espérons partager bientôt ces efforts et nos plans pour 2020, mais pour le moment, nous souhaitons encore vous remercier de faire partie de ce voyage incroyable. De nous tous ici à PUBG à vous tous dans le monde, joyeux 3e anniversaire !