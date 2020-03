PUBG : la mise à jour 6.3 lancée avec un Panzerfaust

PUBG Corp. vient de lancer aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour PlayerUnknown's Battlegrounds, qui rajoute notamment une arme destructrice : le Panzerfaust, bien connu des amateurs de la Seconde Guerre mondiale. Le lance-roquettes est montré dans une nouvelle vidéo :

Comme l'expliquent les développeurs, le Panzerfaust est dévastateur, pouvant atteindre des cibles à 150 m de distance et faire de lourds dégâts, voire exploser des murs. Cependant, il occupe une place d'arme principale, les munitions sont rares, l'arme peut blesser les personnes derrière le lanceur et elle n'est disponible que sur Karakin. La mise à jour 6.3 rééquilibre au passage le M249, le Tommy Gun et l'UPM-45 :

Le M249, qui n'était auparavant disponible que dans les caisses de ravitaillement, a un design actualisé, des effets sonores et de nouvelles fentes de fixation, mais aussi une réduction de la capacité des munitions de base, des dommages et de la stabilité. Le Tommy Gun a été mis à jour avec une augmentation des dommages, une réduction du recul, et enfin la possibilité d'attacher des viseurs à point rouge et holo. Enfin, l'UMP-45 a connu une augmentation des dommages et de la vitesse de déplacement des balles.

Cette mise à jour 6.3 est disponible dès aujourd'hui dans PUBG sur PC, tandis que les versions consoles accueillent l'update 6.2 avec le mode Team Deathmatch.