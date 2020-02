PUBG : un vent de fraîcheur arrive avec le mode permanent Team Deathmatch

Alors que les jeux multijoueurs classiques se dotent de plus en plus d'un mode Battle Royale, l'un des pères fondateurs du genre, PUBG, a décidé de faire le chemin inverse.

À partir de la mise à jour 6.2, il va accueillir des parties en Team Deathmatch, pour des combats en 8v8 sur des terrains plus resserrés que les immenses cartes traditionnelles. Il ne s'agit que du début de l'ouverture de PlayerUnknown's Battlegrounds vers des horizons originaux, car plusieurs modes permanents du genre seront ajoutés au fil du mois, regroupés sous la bannière de l'onglet Arcade.

Toutes les règles de ces nouvelles parties sont détaillées ci-dessous pour les curieux, alors que le patch 6.2 n'a pas encore de date de sortie.

Bonjour à tous, survivants !

Vous êtes prêts à en découdre… mais cette fois, dans un environnement qui sort des sentiers battus ? Alors PUBG est très heureux de vous inviter à découvrir le mode Arcade. Avec ce mode inédit, nous expérimentons de nouveaux moyens de croiser le fer et partons à la découverte de champs de bataille qui s’affranchissent du carcan de la Battle Royale traditionnelle.

Le premier type de match du mode Arcade n’est autre qu’un grand classique des FPS, qui déchaîne les passions depuis des temps immémoriaux : nous parlons, bien sûr, du célébrissime Team Deathmatch.

Dans PUBG, le Team Deathmatch insufflera une vie détonante à des combats 8v8 farouches sur 7 champs de bataille issus tout droit de vos maps préférées. Les mécaniques et le gameplay classiques de PUBG sont toujours au rendez-vous, mais savamment mélangés à l’action et au fun explosifs inhérents à la capacité de respawner au cœur des hostilités.

Règles du Team DeathMatch

8 vs 8

FPP uniquement.

Kits d’apparition activés.

Ouvrez la carte pour sélectionner votre kit d’apparition d’armes.

Respawns activés.

Respawne 5 secondes après chaque mort.



Le joueur respawne à côté de ses alliés si la zone ne présente aucun danger.



Les joueurs seront brièvement invulnérables après avoir respawné.

Neutralisation désactivée

Aucune neutralisation.

Tir ami désactivé.

Les frags et les assistances remplissent votre jauge de boost.

Lorsque vous ne subissez aucun dégât pendant 5 secondes, votre santé commence à se régénérer, mais votre jauge de boost se vide.

Si un joueur n’est pas devant son clavier pendant un certain temps, ce joueur sera expulsé de la partie

Une fois que vous avez quitté la partie, vous ne pouvez plus la réintégrer

Conditions de victoire

La première équipe qui atteint les 50 frags ou qui a réalisé le plus de frags après 10 minutes remporte la manche

L’équipe qui remporte 2 manches est déclarée gagnante

Récompenses

Seuls des PB seront distribués en fonction du score de chacun.

Aucune XP n’est attribuée.

Les joueurs peuvent être affectés à des parties TDM en cours, mais pas si celles-ci touchent à leur fin.

Les champs de bataille du Team DeathMatch

Le mode Team Deathmatch regroupe 7 champs de bataille issus de 4 maps PUBG particulièrement prisées.

Chaque champ de bataille a été soigneusement sélectionné pour offrir une expérience 100 % TDM unique en son genre. Par exemple, Podvosto (tiré de Vikendi) offre des échauffourées « longue distance » au-dessus d’un pont, alors que les quais de Sanhok sont propices aux combats rapprochés au beau milieu d’un dédale de conteneurs. Le mode TDM prend également en charge les conditions météo variables de chaque champ de bataille, alors tenez-vous prêt à changer votre kit d’apparition en fonction de la carte.

Liste des champs de bataille TDM

ERANGEL

Stalber



Base militaire de Sosnovka

SANHOK

Paradise resort



Quais

VIKENDI

Podvosto



Peshkova

MIRAMAR

Campo Militar

Respawns

En Team Deathmatch, les joueurs tués réapparaissent à un point de respawn dont l’emplacement dépend de la situation actuelle de leur équipe. Vous réapparaissez systématiquement à côté d’alliés et à distance des ennemis (dans la mesure du possible). Par exemple, lorsque votre équipe occupe une zone stratégiquement avantageuse, les coéquipiers peuvent réapparaître à proximité du périmètre de cette zone. Sachez qu’en raison de la présence d’ennemis dans les environs, les joueurs ne réapparaîtront pas dans un emplacement « contesté » ! Dans ce cas, pour une sécurité optimale, ils respawneront plus près de la zone de départ. Lorsqu’ils apparaissent, les joueurs sont invincibles pendant quelques instants, et ce, afin de réduire les risques de camping autour des points de respawn.

Tableau des scores

En Team Deathmatch, le tableau des scores n’affiche pas uniquement le total de points de l’équipe. Vous pouvez également y consulter les statistiques de tous les participants à la partie, notamment le nombre de frags, d’assistances et même de multi-frags. Vous marquez des points en remportant des manches, et plus votre score est élevé, plus vous recevez de PB.

Les joueurs peuvent également gagner des assistances en ayant infligé la plus grande quantité de dégâts à un adversaire avant que leur coéquipier ne porte le coup de grâce.

Jauge de boost TDM

Votre jauge de boost TDM se remplit lorsque vous réalisez des frags et des assistances. En outre, cette jauge régénère votre santé quand vous ne subissez aucun dégât pendant 5 secondes.

En TDM, la jauge de boost ne fonctionne pas de la même manière que dans une partie standard de Battle Royale. Lorsque vous spawnez, votre jauge est remplie à 50 % et ne commencera pas à se vider tant que vous ne subirez pas de dégâts. En TDM, cette jauge régénère votre santé et se vide beaucoup plus rapidement. Vous pouvez la remplir respectivement de 50 et 20 % en réalisant des frags et des assistances. S’il s’est écoulé au moins 5 secondes depuis que vous avez subi des dégâts, votre jauge de boost commence à se vider à un taux de 10 % par seconde pour régénérer votre santé par incrément de 10 % (de votre santé max), et ce, jusqu’à ce que celle-ci soit pleine. En TDM, la jauge de boost ne confère aucune accélération des mouvements.

Kits d’apparition

Les kits d’apparition sont des ensembles d’équipement et d’armes que vous choisissez comme matériel à emporter sur le champ de bataille. Vous pourrez afficher votre kit d’apparition actuel, ainsi que le tableau des scores en basculant sur la carte depuis l’interface du jeu. Si vous modifiez votre kit d’apparition sur cet écran, votre sélection prendra effet à partir de votre prochain respawn ou au début de la prochaine manche.

Il existe actuellement 8 différents types de kits d’apparition : 2 kits « fusil automatique », 2 kits « DMR », 2 kits « fusil de précision », 1 kit « pistolet-mitrailleur » et 1 kit « fusil ». Vous pouvez sélectionner le kit de votre choix, mais veillez à en choisir un qui est adapté à la situation actuelle.

Prochaines étapes

Nous savons à quel point la diversité est un facteur crucial en TDM. Nous avons donc pour objectif d’inaugurer de nouveaux champs de bataille dans un avenir plus ou moins proche. Nous examinons également la manière d’implémenter des kits d’apparition présélectionnés pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs options de personnalisation.

Le mode Arcade n’en est qu’à ses débuts. Nous élaborons actuellement plus de modes et de types de matchs, n’hésitez donc pas à nous dire quelles fonctionnalités et quel contenu vous aimeriez voir dans le jeu ! Nous serions également très heureux de savoir ce que vous pensez du Team Deathmatch, alors dites-nous tout via votre chaîne préférée de réseaux sociaux et aidez-nous à améliorer PUBG.

Maintenant, préparez-vous à spawner, équipez-vous d’un kit et fraguez tous azimuts pour vous frayer un chemin jusqu’à la plus haute marche du podium !

Merci,

L’équipe de développement de PUBG