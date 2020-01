PUBG : la Saison 6 et le Survivor Pass: Shakedown disponibles sur PS4 et Xbox One

Quelques jours après la version PC, c'est au tour des versions PlayStation 4 et Xbox One de PlayerUnknown's Battlegrounds d'accueillir la Saison 6 du Battle Royale, avec son lot de nouveautés.

Tout cela avait été détaillé par les développeurs il y a quelques jours, mais pour résumer, cette mise à jour de PUBG introduit une nouvelle carte, Karakin, jouable en équipe de deux joueurs, avec une zone noire où les bâtiments peuvent être détruits. Heureusement, des tunnels de contrebandiers sont présents, et petite nouveauté, certains murs de la carte peuvent laisser passer les balles.

Comme à chaque fois, un nouveau Survivor Pass est également disponible, dénommé cette fois Shakedown et permettant de débloquer de nombreuses skins au travers de missions et défis. Tout cela est à découvrir dès maintenant dans PUBG sur PlayStation 4 et Xbox One.