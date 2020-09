Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, un trailer pour le Battle Pass de la Saison 6, ses récompenses et Haunting of Verdansk

La Saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone est officiellement disponible depuis ce mardi sur PC, PS4 et Xbox One. Elle apporte déjà un mode Armored Royale dans Warzone, 4 cartes pour le Multijoueur, un mode Killstreak Confirmed et plus encore, alors que du contenu additionnel se profile déjà pour les semaines suivantes.

Histoire de nous donner envie d'acheter son Battle Pass contre de précieux Points COD (et donc potentiellement contre de l'argent réel), Activision vient de vanter ses mérites dans une bande-annonce dédiée. Nous y retrouvons les éléments cosmétiques à débloquer, la promesse de pouvoir engranger jusqu'à 1 300 Points COD et donc de pouvoir acheter avec le Battle Pass de la saison suivante, des Opérateurs et les nouvelles armes que sont le fusil d'assaut AS-VAL et le fusil tactique SP-R 208.

La séquence nous montre surtout davantage de passages de l'évènement temporaire Haunting of Verdansk, qui nous offrira une variante du Battle Royale sur une map nocturne. Pour les détails, il faudra repasser, mais nous avons le temps : la sauterie se tiendra du 20 octobre au 3 novembre. En attendant, Call of Duty: Modern Warfare peut être acheté pour 49,98 € chez Amazon.fr.



