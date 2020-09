Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Armored Royale, nouvelles cartes, Battle Pass et évènement Haunting of Verdansk, tout sur la Saison 6 !

Nous ne sommes qu'à quelques heures du lancement de la Saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mais ce n'est que ce soir que tous les détails à son sujet sont communiqués. C'est en effet ce mardi 29 septembre à 8h00 que les festivités vont commencer, avec en première ligne le métro à Verdansk, dont nous vous avez déjà expliqué le système. Toujours dans Warzone, un nouveau mode va être introduit dès cette semaine, Armored Royale. Chaque escouade est lancée sur la carte avec un Cargo Truck blindé et armé, et les membres peuvent réapparaître tant que le véhicule est en bonne santé : une fois détruit, le respawn devient impossible. Et comme à chaque saison, l'emplacement et l'obtention des armes ont été remélangés.

En Multijoueur, ce sont pas moins de 4 cartes qui vont faire leur apparition ! Si la petite Station sera réservée à Escarmouche et Verdansk Riverside à Guerre Terrestre, Broadcast, pensé pour le 6v6, et Mialstor Tank Factory, utilisable en 6v6 et 10v10, se prêteront aux modes de jeu traditionnels. En parlant de modes de jeu, vous pourrez dès demain profiter de Killstreak Confirmed, une variante de Kill Confirmed où les Killstreaks sont débloqués en ramassant les dog tags des adversaires, et où ces pouvoirs spéciaux peuvent être accumulés lors d'une même vie. La semaine prochaine, Hardpoint: Hills and Kills nous demandera de défendre des zones et tuer des ennemis, et la suivante, Gun Game TDM mélangera le Match à Mort par Équipe et Jeu d'Armes, tandis que HQ: Firefight nous fera gagner des points en défendant notre base et éliminant des adversaires.

Il y aura bien évidemment de nouveaux défis à remplir au fil de la saison pour remporter de l'expérience et des rubans d'Officier, mais le plus gros morceau sera à débloquer via le Season Pass, dont 20 échelons sont gratuits. Au programme, des COD Points à amasser, des plans d'armes, des éléments cosmétiques et même des War Tracks pour ajouter de nouvelles musiques aux radios des véhicules. Le pack Hip Hop Edition comprend Whats Poppin de Jack Harlow, Ruff Ryders' Anthem de DMX et Grindin de Clipse, mais un bundle EDM est aussi de la partie.

Du côté des armes, vous pourrez débloquer gratuitement le fusil de précision SP-R208 au rang 15 et le fusil d'assaut AS-VAL au rang 31. La version payante du Battle Pass donne un accès direct à l'Opératrice Farah, à la skin Poloski pour Minotaur et au plan d'arme épique Gilded Arm pour le fusil d'assaut Hotel, ainsi qu'un boost d'expérience de 10 % pour le pass. Pratique pour décrocher plus vite les skins, plans d'armes et autres bonus, comme les avantages du niveau 100 que sont l'Opérateur Nikolai, le plan d'arme de fusil d'assaut légendaire VSS, ou la skin Grizzly End pour le Cargo Truck.

Dès maintenant, le bundle Undead Forces et un pack d'éléments cosmétiques en lien avec Velikan sont accessibles, et d'autres contenus sur la thématique d'Halloween seront proposés. Le clou du spectacle, ce sera l'évènement Haunting of Verdansk, qui se déroulera du 20 octobre au 3 novembre avec des activités et bonus exclusifs.

À noter qu'en plus de la mise à jour pesant de 19 à 57 Go suivant les versions, il y aura un Compatibility Pack d'environ 8 Go et un Survival Pack d'environ 6 Go qu'il faudra télécharger pour retourner en Multijoueur et en Special Ops. Cette initiative donnera enfin accès au mode Survie, anciennement exclusif à la PS4, aux joueurs Xbox One et PC. Sinon, Call of Duty: Modern Warfare peut être acheté pour 49,98 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, la mise à jour 1.27 de 20,4 Go pour la Saison 6 déjà disponible sur PS4