Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, la mise à jour 1.27 de 20,4 Go pour la Saison 6 déjà disponible sur PS4

Nous ne savons pas encore tout sur la Saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty Warzone. Nous avons pour le moment appris qu'elle introduirait Farah et Nikolai en tant qu'Opérateurs, et surtout qu'elle amènerait un réseau de métro pour des déplacements rapides sous Verdansk.

Tout nous sera dévoilé très bientôt (ce soir ?), car la sortie du nouveau contenu est prévue pour demain, mardi 29 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Et si vous jouez sur PlayStation 4, comme pour la Saison 5, vous pouvez depuis quelques heures prétélécharger le nouveau patch pour retourner sur les parties en ligne au plus tôt. La mise à jour 1.27 pèse 20,413 Go sur cette plateforme pour Call of Duty: Modern Warfare et, à quelques giga-octets près, devra peser la même chose sur Warzone seul ou sur les autres consoles.

Elle ne pourra en revanche être installée que quand Infinity Ward et Raven Software auront donné leur feu vert demain : nous ne connaissons donc pas encore le changelog précis. Si vous faites partie des joueurs avec une connexion lente, prenez les devants ! Sinon, Call of Duty: Modern Warfare peut être acheté pour 49,98 € chez Amazon.fr.