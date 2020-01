PUBG : la nouvelle carte Karakin et la mise à jour 6.1 se lancent sur PC en vidéo

Disponible depuis quelques jours sur les serveurs de test, la dernière mise à jour en date de PlayerUnknown's Battlegrounds débarque enfin sur les serveurs live. Pour fêter ça, voici une nouvelle bande-annonce récapitulative :

Les développeurs avaient déjà détaillé le contenu de ce patch 6.1 pour PUBG, mais cette nouvelle nous rappelle qu'il rajoute surtout la nouvelle carte Karakin, pour 64 joueurs en équipes de deux, avec une zone noire où les bâtiments peuvent être détruits par des missiles aériens. Pas cool pour les campeurs ! La bombe collante peut quant à elle détruire certains murs, et les tirs peuvent désormais traverser certains obstacles. Les développeurs en ont profité pour améliorer l'interface et quelques autres éléments, mais surtout, le Pass Survivant Shakedown est disponible, avec plus de 400 missions et défis pour débloquer des éléments cosmétiques. Enfin, petit détail, le Motoplaneur a été réintroduit sur les cartes Miramar et Erangel.

Le patch 6.1 de PUBG est donc disponible dès maintenant sur PC, et devrait arriver très vite sur PS4 et Xbox One.