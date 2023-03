PUBG: Battlegrounds fête son 6e anniversaire avec un tas d'évènements

Eh oui, cela fait déjà six ans que PlayerUnknown's Battlegrounds a été lancé en Early Access, c'était le 23 mars 2017. Désormais connu sous le nom de PUBG: Battlegrounds, le titre de Krafton a connu un immense succès, a donné naissance à une vraie franchise et est passé free-to-play. Et pour fêter ce sixième anniversaire, les développeurs ont préparé quelques festivités.

Krafton annonce ainsi une collaboration avec l'artiste Tristan Eaton, des largages d'objets spéciaux in-game, une nouvelle musique d'ambiance ou encore un nouveau Dev Talk, voici le programme :

Dev Talk: A New 6eginning

Le 18 mars à 8h00, Krafton organise un Dev Talk en direct afin de mettre en avant sa feuille de route du prochain contenu pour PUBG: Battlegrounds en 2023. Les équipes de PUBG Studio en charge du contenu en jeu, du contenu externe lié au jeu et des solutions anti-triche auront beaucoup de choses à partager, notamment une nouvelle carte, des améliorations du mode Arcade, l'alignement amélioré du mode classé, de l'e-sport, et bien plus encore. Les joueurs intéressés peuvent suivre les chaînes YouTube et Twitch officielles de PUBG: Battlegrounds.

Collaboration : Tristan Eaton

La collaboration avec le célèbre concepteur de jouets et artiste mural Tristan Eaton est désormais en ligne sur PC et le sera sur consoles dès la semaine prochaine. L'art remarquable de Tristan Eaton est présent dans plusieurs parties du jeu, notamment sur l'écran de chargement, sur les objets du monde à Erangel, Miramar, Sanhok et bien plus encore. Les incroyables créations de Tristan rendent ici hommage à tous les incroyables Survivants qui ont débarqué à Erangel il y a six ans, et à tous ceux qui ont rejoint l’aventure depuis.

Largages Spéciaux

À toute cette effervescence s’ajoute la distribution d’une multitude de Largages Spéciaux qui non seulement comprennent des skins exclusifs de la 6e année, mais également une abondance de récompenses de la Planque et de l'Atelier. Les joueurs ne voudront pas manquer cette occasion de débloquer un coffre de récompenses et de les ajouter à leur collection. Pour plus d'informations, consultez l'annonce sur les Largages Spéciaux de mars 2023 (édition de la 6e année) en cliquant ICI.

Événement : 6e anniversaire ! Message à PUBG

Comme annoncé précédemment, Krafton organise jusqu'au 23 mars un événement spécial de message à l’occasion du 6e anniversaire, au cours duquel les joueurs pourront poser leurs questions et souhaiter un joyeux anniversaire à l'équipe de PUBG: Battlegrounds. Parmi ceux qui auront envoyé des messages, 100 gagnants seront sélectionnés au hasard et recevront des objets réels spéciaux sur le thème du 6e anniversaire, tels que des posters en métal, des cartes postales et des autocollants. Rendez-vous sur le site web de PUBG: Battlegrounds pour obtenir tous les détails sur comment partager un message et participer pour avoir une chance de gagner.

Musique d'ambiance : 6e anniversaire

Enfin, notre nouvelle musique d'ambiance originale, PUBG 6th Anniversary (6years & 6eyond), est désormais disponible en jeu sur PC et le sera la semaine prochaine sur consoles. En plus de pouvoir être écoutée en jeu, la nouvelle musique d'ambiance est disponible en streaming sur de nombreuses plateformes, notamment Spotify et YouTube.