Quels sont les meilleurs jeux pour passer le temps dans les transports ?

Avant toute chose, il faut rappeler qu’un bon jeu pour vous ne le sera pas forcément pour un autre. C’est pourquoi nous avons couvert tous les goûts et préférences en incluant des jeux de société, de stratégie, d’action, etc.

Candy Crush Saga, Temple Run, Angry Birds, Clash of Clans et Tetris sont considérés par des centaines de millions de joueurs à travers le monde comme les meilleurs jeux pour passer du temps pendant un voyage. Si vous n’avez jamais joué à l’un de ces jeux, vous devriez commencer par là.

Mais il y a une tendance planétaire qui s’impose de plus en plus : les jeux d’argent. De plus en plus de joueurs pensent que s’ils doivent jouer durant un trajet, autant que ce soit un jeu qui puisse rapporter de l’argent. L’un des jeux d’argent les plus recherchés est le baccarat (ou baccara).

Le baccarat est un jeu de cartes facile à jouer où la probabilité de gagner est plus élevée que sur les machines à sous par exemple. Cependant, le joueur peut augmenter ses chances de gain en maîtrisant les subtilités d'une bonne stratégie Baccarat. Vous en aurez pour quelques minutes seulement puisque les règles de jeu sont très simples. En plus, pour un début, vous pouvez jouer sans miser de l’argent.

En plus du baccarat, d’autres jeux de casino tels que la roulette, le blackjack ou encore les jeux de dés peuvent également constituer une excellente source de distraction pendant votre trajet. Pour terminer avec les jeux de casino en ligne, vous devriez vraiment tester les machines à sous et les jeux de crash tels que Aviator ou Spaceman. Ils sont excellents pour faire monter l’adrénaline et grignoter du temps de trajet.

Tout le monde n’est pas fan des jeux de hasard. C’est pourquoi vous allez certainement préférer des jeux vidéo classiques. Dans ce cas, vous devriez sérieusement considérer Subway Surfers. Ce jeu de la catégorie Running Game est excellent pour faire passer le temps. C’est le choix idéal pour ceux qui ont un long trajet ennuyeux à subir. Subway Surfers vous emmène dans une station de métro où vous devez aider un graffeur à échapper aux forces de l’ordre. Faites attention à ne pas heurter les véhicules dans votre fuite !

Bejeweled Blitz est un jeu calme et paisible dans lequel vous alignez des joyaux. Il faut qu’ils soient disposés par rangées afin que vous puissiez gagner. Il est particulièrement indiqué pour les voyages parce qu’il se déroule en plusieurs parties dont chacune ne dure qu’une minute. C’est un jeu de PopCap comme Zuma, pour vous dire à quel point il fait passer l'ennui.

Cut the Rope est un jeu idéal si vous avez un parcours de plusieurs minutes. C’est un jeu d’adresse qui demandera beaucoup de concentration. Il peut paraître casse-tête, mais lorsqu’on a compris le principe, ça passe très vite. Il s’agit en fait tout simplement de nourrir Om Nom de bonbons. Ce petit monstre câlin compte sur vous pour couper la corde qui doit laisser tomber la friandise dans sa gueule. Mais vous devez faire attention à tous les obstacles qui se dressent entre le bonbon et Om Nom. La version 2 du jeu est encore plus divertissante et trépidante.

Si vous êtes plutôt du genre à aimer les jeux de réflexion, alors le jeu 2024 est l’idéal pour vous. Vous en avez déjà probablement entendu parler puisqu’il est l’un des jeux de casse-tête les plus addictifs des dernières années. Dans 2024, vous devez simplement aligner des nombres dont l’addition permettra d’obtenir le résultat « 2048 ». Il plaît particulièrement aux matheux.

Le prochain jeu sur notre liste des meilleurs jeux pour un voyage, c'est Happy Street. Il fait également partie des jeux chronophages, ce qui est une bonne chose lorsqu’on a de nombreuses heures de voyage à effectuer. Si vous avez déjà joué et aimé Animal Crossing, vous devriez aussi aimer Happy Street. Ici, vous devez créer un nouveau village pour les habitants qui arrivent. Au fil du jeu, vous pourrez débloquer de nouveaux emplacements tels qu’une forêt ou une montagne. Les paysages sont à couper le souffle, ce qui rend l’expérience de jeu encore plus agréable.

Call Of Duty : Mobile est l’un des meilleurs titres pour les amoureux d’action. La saison 4 : L’or des Fous a été un véritable succès. Maintenant, la saison 5 : Crépuscule numérique est là. C’est l’occasion pour vous de repartir à l’aventure dans un environnement de science-fiction dystopique. Tirez profit du nouveau pistolet mitrailleur dans cette nouvelle version. Il s’agit d’une arme classique qui, bien utilisée, peut vous offrir un avantage sérieux. Le nouveau COD vient avec le plein de nouveaux plans d’arme, plusieurs nouvelles apparences et des pièces de coffres.

Dragon Age est un jeu d’action et de stratégie hautement compétitif. Vous disposez de plusieurs personnages que vous pouvez utiliser pour mener des combats. Vous devez savoir utiliser chaque personnage de manière optimale afin d’en tirer le meilleur. Vous en avez qui sont doués pour l’attaque, d’autres qui soignent. D’autres encore sont mieux utilisés seul ou en équipe. C’est donc plus un jeu de stratégie que d’action. N’hésitez pas à vous y pencher si vous aimez établir et tester des stratégies.

On termine par Two Dots, un jeu anti-stress relaxant qui demande tout de même de la volonté pour gagner. C’est un jeu très esthétique et visuellement riche qui rendra votre voyage plus gai. Le plus simple, relier des points de couleurs identiques afin de les éliminer. La qualité sonore du jeu est impressionnante. Jouer avec des écouteurs de qualité produira donc un effet supplémentaire.