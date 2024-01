2023 : quels sont les meilleurs jeux de l'année selon Metacritic ?

2023 est maintenant totalement dernière nous, mais il est quand même parfois bon de regarder en arrière pour faire un bilan. Metacritic a déjà dévoilé les pires jeux vidéo de l'année dernière, avec un horrible titre sous licence officielle en première place, il est maintenant temps de se concentrer sur les meilleurs jeux.

Metacritic dresse donc une liste des jeux vidéo qui ont reçu les meilleures notes de la part de la presse spécialisée, c'est sans trop de surprises que Baldur's Gate 3 est le meilleur jeu vidéo de 2023, qui a obtenu ce prix aux Game Awards et dans nos colonnes. Voici les 20 meilleurs titres de 2023 selon Metacritic :

1 - Baldur's Gate 3 - 96/100 ;

- 96/100 ; 2 - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96/100 ;

- 96/100 ; 3 - Metroid Prime: Remastered - 94/100 ;

- 94/100 ; 4 - Resident Evil 4 - 93/100 ;

- 93/100 ; 5 - Super Mario Bros. Wonder - 92/100 ;

- 92/100 ; 6 - Xenoblade Chronicles 3 - Pass d'extension 3 : Un avenir retrouvé - 92/100 ;

- 92/100 ; 7 - Street Fighter 6 - 92/100 ;

- 92/100 ; 8 - Against the Storm - 92/100 ;

- 92/100 ; 9 - Turbo Overkill - 91/100 ;

- 91/100 ; 10 - Asgard's Wrath 2 - 91/100 ;

- 91/100 ; 11 - Quake II: Enhanced Edition - 90/100 ;

- 90/100 ; 12 - Jack Jeanne - 90/100 ;

- 90/100 ; 13 - Marvel's Spider-Man 2 - 90/100 ;

- 90/100 ; 14 - Videoverse - 90/100 ;

- 90/100 ; 15 - Dave the Diver - 90/100 ;

- 90/100 ; 16 - Pizza Tower - 89/100 ;

- 89/100 ; 17 - Dead Space - 89/100 ;

- 89/100 ; 18 - Slay the Princess - 89/100 ;

19 - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 89/100 ;

- 89/100 ; 20 - Alan Wake 2 - 89/100.

Vous pouvez retrouver Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com ainsi que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom à partir de 51,49 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.