Quest Night : une soirée VR ça vous dit ?

Planifier une soirée VR entre amis est un calvaire ? Le mercredi c'est Top Chef, le jeudi c'est Pékin Express, le vendredi c'est les collègues... Avec les « Quest Night », ce ne sera bientôt plus un problème, car Meta annonce dédier les mardis soir aux rencontres VR en tout genre. Avec ça vous n'aurez plus d'excuses !

Au vu du dernier relevé des casques de réalité virtuelle les plus utilisés sur la plateforme Steam VR, l'ascension du Meta Quest 2, bien que toujours positive, a perdu de sa superbe sur le mois de février. La firme a peut-être donc eu l'idée d'un coup de pouce fédérateur pour ramener tout ce petit monde de nouveau dans la VR par le biais d'un rendez-vous régulier, sans concession sur le plaisir de jouer. Vantant les soirées jeux de société et jeux vidéo à l'ancienne tout en promouvant les killers apps propices à se rassembler, Meta entend faire rayonner la réalité virtuelle en partageant les nombreux évènements et parties déjantées que nous nous apprêtons à passer via le hashtag #QuestNight sur les réseaux.

Il met l'accent sur la facilité de se rejoindre à travers l'application de contact des Quest tout en balayant les contraintes d'une soirée physique dans laquelle nous devrions débarrasser, en fin de soirée, la table de jeu des innombrables miettes, paquets de chips et autres sodas.

Le premier mardi Quest Night tombe tout bonnement ce jour. Alors, une partie, ça vous dit ?

