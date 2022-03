Meta Quest : le grand gagnant du store Steam VR

Nous guettions ce moment depuis le mois de juin. Les Meta Quest 1 et 2 représentaient alors plus d'un tiers des casques utilisés sur la plateforme SteamVR. L'ascension de Meta reste fulgurante, à tel point que nous pouvons aujourd'hui vous annoncer que la part des Meta Quest vient de passer la barre symbolique des 50 % !

Le Meta Quest premier du nom observe une baisse de 0,12 %, mais moins élevée comparé aux 0,40 % des mois précédents. Cette baisse est inéluctable, tout comme la suite complète Oculus Rift. À l'inverse, le Meta Quest 2 continue sa progression avec plus de 1 %, mais en très forte baisse après les plus de 6,39 % du mois de janvier et les 3,30 % du mois de décembre 2021. La crise actuelle y est-elle pour quelque chose ? La VR selon Meta serait-elle à bout de souffle ? Quoi qu'il en soit, l'empire Meta accapare 67,2 % de la plateforme SteamVR.

Une chose est sûre, l'offre VR se diversifie, de nouveaux casques pointent le bout de leur nez et la gamme de chez HTC fait toujours des adeptes. L'arrivée du PlayStation VR 2 devrait quant à elle donner à coup sûr un certain coup de frein aux casques actuellement présents tout en redynamisant le marché de la réalité virtuelle.

