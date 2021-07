Ragnaröck : la fin de l'Early Access datée pour le jeu de rythme en VR avec des Vikings, et bientôt une sortie sur Oculus Quest 2

WanadevStudio a lancé en décembre dernier Ragnaröck, un jeu de rythme en réalité virtuelle qui place les joueurs à l'arrière d'un drakkar pour motiver les rameurs à voguer le plus rapidement possible. Le titre n'est pour l'instant qu'en Early Access, mais il sortira en version finale très bientôt.

La date de sortie de Ragnaröck est en effet fixée au 15 juillet 2021 sur PC via Steam, il sera jouable avec les casques Oculus Rift, HTC VIVE, Valve Index et WMR (Windows Mixed Reality). Les développeurs rappellent que la tracklist est composée de titres oscillant entre le Power Metal, le Viking Metal et le Rock Celtique avec des groupes et artistes célèbres comme Alestorm, Gloryhammer, The Sidh, Celkilt, Nanowar of Steel, Paddy and the Rats, Wind Rose, Niklas Johannson ou encore Sons of O'Flaherty.

Le studio précise que l'Accès Anticipé a déjà permis de rajouter des environnements, fonctionnalités et musiques, et il confirme que Ragnaröck sortira dans le courant de l'été 2021 sur Oculus Quest 2, le casque VR autonome vendu 449,99 € sur Amazon. Au passage, WanadevStudio rappelle que son titre inclut un mode multijoueur pour faire la course avec des amis, ce qui lui a permis d'obtenir le prix du meilleur jeu VR multijoueur développé par un studio français de la part de la communauté ETR.