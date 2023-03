Razer dévoile l'Atlas, un tapis de souris en verre trempé

Razer continue d'innover et dévoile aujourd'hui non pas un nouveau périphérique pour gamers, mais bien un accessoire pour les joueurs PC, à savoir un tapis de souris. La nouveauté, c'est que l'Atlas est un tapis « en verre trempé, avec des micro-gravures en surface et des traitements de fabrication uniques ».

L'Atlas est donc un tapis de souris pour le moins original, Razer entre un peu plus dans les détails et rajoute :

Le Razer Atlas est un tapis de souris de jeu innovant, première référence de la marque à adopter une conception en verre trempé. Il a été conçu pour améliorer l'expérience en jeu et répondre aux attentes des joueurs, qui ont besoin d'une surface capable de suivre leurs gestes rapides et d'assurer des mouvements fluides. Le verre trempé donne l'impression de survoler la surface, sans la moindre résistance, lors des sessions de jeu. Pour les joueurs pros et les athlètes e-sport, la précision et la vitesse d'exécution sont essentielles. Étant donné que la plupart des souris gaming sont équipées de capteurs optiques, la surface de glisse du Razer Atlas a été optimisée avec des textures composées de micro-gravures. Cela permet aux capteurs optiques de détecter les textures avec précision pour une expérience de jeu optimale ! Le verre trempé de première qualité du Razer Atlas lui offre une meilleure durabilité. Sa surface résiste aux rayures, à la poussière et réduit les risques de tâches. Nécessitant peu d'entretien, le tapis peut être facilement nettoyé à l'aide d'un chiffon chaud et humide. Le Razer Atlas est disponible en deux coloris, noir et blanc, afin que les joueurs puissent choisir la couleur qui leur convient tout en conservant un aspect premium et épuré pour leur setup. Même pendant les parties les plus intenses, le tapis reste bien en place avec sa base intégralement recouverte d'une couche de caoutchouc antidérapante, tout en étant parfaitement silencieux. Le Razer Atlas capte chaque mouvement et action avec précision, sans aucune résistance, pour que les joueurs puissent profiter d'une fluidité et d'une réactivité inégalées.

Le tapis de souris Atlas est disponible dès maintenant en noir ou en blanc, à 119,99 € sur le site officiel de Razer.