Razer Acari : un tapis de souris plus lisse et plus rapide dévoilé

Razer a dévoilé tout récemment l'Acari, un nouveau tapis de souris pour gamers qui met en avant sa surface ultra lisse pour des frictions réduites au maximum, et donc une glisse ultra rapide. L'accessoire mesure 42 cm de largeur et 32 cm de profondeur, de quoi faire balader sa souris sur une longue distance.

Le constructeur explique en détail les atouts de l'Acari :

Utilisant une surface unique et résistante de nano-billes activées par ultraviolets, l'Acari garantit un suivi précis avec des coefficients de frictions statiques et dynamiques de renommée mondiale.

Pour assurer un suivi précis et fluide de la souris et garantir des passages réguliers et sans frottement, le Razer Acari utilise une surface oléophobe sur la couche de nano-billes afin de réduire l'accumulation de liants tels que le gras de la peau et la poussière.

Cette couche est fixée à un noyau en polycarbonate, avec un revêtement en caoutchouc pour créer une surface lisse avec une base antidérapante d'une épaisseur de 1,95 mm seulement.