Razer dévoile le Huntsman Mini Analog, un clavier avec des touches optiques analogiques

Razer a de nombreuses gammes de claviers dans son catalogue, les BlackWidow restent des références, mais le constructeur s'amuse à essayer de nouvelles choses avec les Huntsman. Interrupteurs opto-mécaniques, format miniature et plus récemment le Huntsman V2 Analog avec des switches optiques analogiques, c'est varié.

Mais la firme continue ses expérimentations et a décidé de mélanger tout cela avec le Huntsman Mini Analog, un clavier ultra compact avec 60 % de touches analogiques conçues par Razer. Le constructeur promet « une précision et une portabilité » idéales, avec un contrôle analogique ajustable de la sensibilité et un double mapping des touches, pour des entrées numériques ou analogiques. Razer explique :

Cela permet aux utilisateurs de profiter d’un dosage parfait de l’accélérateur ou d’une précision dans les trajectoires dans les jeux de course. Ils peuvent également assigner deux fonctions à une seule touche selon la force de pression appliquée sur la touche, afin d’avoir la même touche pour marcher et courir dans un FPS.

Du côté de la fabrication, le Huntsman Mini Analog est équipé de touches PBT Doubleshot avec une finition solide et texturée, un châssis en aluminium renforcé et un câble USB Type-C détachable. Le clavier compact est déjà disponible sur la boutique de Razer, contre 159,99 €.