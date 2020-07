Razer Huntsman Mini : un clavier réduit à 60 % dévoilé et déjà disponible

Après les modèles Chroma rajoutant le rétroéclairage LED, les produits Elite avec des fonctionnalités additionnelles, Razer a trouvé un nouveau moyen de recycler son catalogue avec des périphériques Mini. Le constructeur a lancé il y a peu la souris DeathAdder V2 Mini, et il présente aujourd'hui le clavier Huntsman Mini.

Le Huntsman Mini est donc un clavier compact de la gamme Huntsman, qui arbore pour rappel des interrupteurs optiques, plus rapides que les switches mécaniques. Proposé en noir, blanc mercure, violet ou rouge linéaire, le Huntsman Mini est également disponible en Clicky ou en Linear. Razer affirme que les joueurs professionnels de Fortnite Ceice et Cloakzy l'utilisent déjà, le clavier ne prenant que 60 % de la taille d'un modèle classique, il faut évidemment se passer d'un pavé numérique, mais également des flèches directionnelles et des boutons de gestion du pointeur, tandis que les touches de fonctions sont imbriquées au niveau des chiffres. Évidemment compatible avec Synapse 3 pour gérer le rétroéclairage et les macros, le Huntsman Elite dispose également d'amortisseurs de bruit en silicone pour une frappe plus silencieuse, et de touches PBT à double frappe comme sur le Huntsman TE. Alvin Cheung, vice-président de l’unité Périphériques de Razer, déclare :

Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la création et l'innovation de claviers et de touches conçus pour les joueurs. Cette expérience est enrichie par le soutien et les retours de la part de notre communauté. Le Huntsman Mini est doté de la toute dernière technologie de pointe en matière de clavier à 60 % en format ultra-compact.

Le Huntsman Mini est déjà disponible en Clicky sur le site de Razer contre 129,99 €. La version Linear arrivera dans le courant du mois d'août, au prix de 139,99 €. Vous pouvez retrouver le Huntsman classique sur Amazon.fr, avec un prix soldé à 124,99 € au lieu de 159,99 €.