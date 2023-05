Razer dévoile ses nouvelles enceintes Nommo V2, V2 X et V2 Pro

Le catalogue de produits Razer est varié, le constructeur est connu pour ses souris, claviers, casques, manettes, voire ordinateurs portables, mais il a aussi des enceintes avec la barre de son Leviathan et les haut-parleurs Nommo. Razer met à jour cette dernière gamme avec les Nommo V2, V2 X et V2 Pro.

Si vous connaissez un peu Razer, vous savez déjà que les noms varient selon les fonctionnalités incluses, le V2 Pro est ainsi un kit complet avec deux haut-parleurs, un caisson de basse et la molette Wireless Control Pod, le tout sans fil et équipé de la technologie THX Spatial Audio et de l'éclairage Chroma RGB. Le Nommo V2 est sensiblement le même, mais filaire et sans la molette, tandis que le Nommo V2 X est un kit plus simple, avec seulement deux haut-parleurs. Razer détaille :

Le kit Nommo V2 Pro, des enceintes gaming ultimes pour une expérience audio immersive

Le kit Nommo V2 Pro est doté de caractéristiques de pointe, notamment grâce à leurs haut-parleurs large bande d'un diamètre de 7,62 cm (3 pouces), au centre desquels trônent des phase plugs en aluminium pour une restitution sonore naturelle et cristalline. De surcroît, c'est la première fois qu'un pack d'enceintes gaming pour PC propose un caisson de basses sans fil équipé de la technologie Down Firing. Le caisson délivre des graves profonds et percutants, sans encombrer le set-up avec des câbles supplémentaires. Les joueurs peuvent également ajuster à leur guise la rétroprojection de leur éclairage Razer Chroma RGB afin de profiter d'une meilleure immersion.

Pour garantir aux joueurs une qualité audio supérieure et une excellente diffusion du son dans la pièce, le Nommo V2 Pro est le premier pack d'enceintes gaming pour PC au monde à être équipé de la technologie THX Spatial Audio. De plus, c'est aussi la première fois que des haut-parleurs Razer intègrent les THX Game Profiles, des égaliseurs spécialement ajustés pour délivrer un son surround optimal dans certains jeux, comme CyberPunk 2077, Monster Hunter Rise: Sunbreak et de nombreux autres titres à venir.

Contrôlez votre installation audio du bout des doigts avec le Razer Wireless Control Pod

Razer présente également le Razer Wireless Control Pod. Une fois connecté à l'installation audio, il apporte un panel étendu de commandes pour une gestion simple et sans contrainte. Entre sa rotation, ses différentes options activables via son clic et son bouton permettant de jongler entre les sources, la molette facilite la navigation et apporte un contrôle plus intuitif. Les joueurs peuvent ainsi ajuster les paramètres de volume ou d'égaliseur, mais aussi lancer ou mettre en pause la lecture et plus encore. En connexion Bluetooth, la batterie peut durer jusqu'à 8 mois en utilisation continue.

Le Razer Wireless Control Pod est inclus avec le kit Nommo V2 Pro uniquement et sera vendu comme accessoire complémentaire pour les Nommo V2 et Nommo V2 X à partir du mois d'août.

Les Nommo V2 et V2 X viennent compléter la gamme

Razer élargit la gamme Nommo V2 avec les nouveaux Nommo V2 et Nommo V2 X. Les deux références sont équipées de deux haut-parleurs d'un diamètre de 7,62 cm (3 pouces) capables d'offrir une gamme complète de sons, ainsi que de la technologie THX Spatial Audio, pour une restitution sonore fidèle qui occupe parfaitement l'espace. Le pack Nommo V2 est accompagné d'un caisson de basses filaire et profite d'un rétroéclairage Razer Chroma RGB, positionné à l'arrière des enceintes, pour une expérience sonore et visuelle encore plus immersive. De son côté, le kit Nommo V2 X offre des enceintes 2.0 au design épuré et minimaliste avec des ports de basses orientés vers l'arrière, permettant un rendu sonore précis et une clarté optimale pour tous les types de divertissements.