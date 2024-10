Razer dévoile ses nouvelles souris Basilisk V3 35K avec un capteur démentiel

Razer a déjà quelques souris Basilisk V3 dans son catalogue, dont la Basilisk V3 Pro avec un capteur optique Focus Pro 30K. Mais cela ne suffisait visiblement pas, le constructeur de périphériques pour gamers dévoile aujourd'hui deux nouveaux modèles avec un capteur encore plus fou.

Voici les Basilisk V3 Pro 35K et Basilisk V3 35K, la première est sans fil et bénéficie notamment d'une autonomie améliorée, mais Razer met surtout l'accent sur le capteur :

Le capteur Optique Razer Focus Pro 35K de deuxième génération : logé pour la première fois dans la souris taillée pour les champions, la Razer Viper V3 Pro, ce capteur offre une précision inégalée sur toutes les surfaces. Grâce à la technologie Smart Tracking, le capteur est capable de détecter automatiquement le type de surface pour ajuster l'algorithme de suivi en conséquence et garantir des performances optimales sur différents matériaux. Alliée à Motion Sync, cette fonctionnalité synchronise les données entre la souris et le PC pour un suivi optimal et une réactivité accrue. Les joueurs peuvent ajuster la précision au DPI près ou conserver leurs réglages habituels en seulement trois étapes.

Une autonomie prolongée : jusqu'à 140 heures avec le mode Razer HyperSpeed Wireless et 210 heures via le mode Bluetooth, avec une seule charge, pour de longues sessions de jeu sans interruption.

: jusqu'à 140 heures avec le mode Razer HyperSpeed Wireless et 210 heures via le mode Bluetooth, avec une seule charge, pour de longues sessions de jeu sans interruption. La molette inclinable et configurable Razer HyperScroll : entre le mode cranté précis et le défilement libre, elle offre une expérience de scrolling fluide. Les utilisateurs peuvent également passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de leur vitesse de défilement grâce au mode Smart-Reel, configurable sur le nouveau Synapse 4. De surcroît, les joueurs peuvent ajuster les réglages de défilement afin d'amplifier la vitesse de leur curseur.

La Basilisk V3 35K est quant à elle filaire, mais elle reprend les mêmes fonctionnalités et la même ergonomie, la batterie est remplacée par un câble Razer Superflex « pour des mouvements les plus fluides possibles ». Les deux modèles sont déjà disponibles sur la boutique officielle de Razer, comptez quand même 179,99 € pour la Basilisk V3 Pro 35K et 89,99 € pour la Basilisk V3 35K.