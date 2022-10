Razer présente la montre édition spéciale Luminor Quaranta et des périphériques colorés

La RazerCon 2022 était riche en annonces, avec surtout la présentation d'Edge, une console portable sous Android. Mais le constructeur a également profité de l'évènement pour présenter de nouveaux casques ou encore un fond bleu pour vidéastes. Mais il avait encore d'autres choses en réserve.

Razer dévoile l'édition spéciale Luminor Quaranta, une montre de luxe conçue en partenariat avec Panerai afin de préserver les océans. Un bijou écologique dont voici une présentation :

Lors de la précédente RazerCon, Razer a dévoilé son partenariat avec Panerai, le fabricant de montres de luxe, afin de préserver les océans en lançant un appel aux fans « make time for our ocean ». Depuis, les deux entreprises ont uni leurs forces pour soutenir la recherche sur les espèces marines avec une attention toute particulière sur les raies mantas.

C'est lors de la RazerCon 2022, un an plus tard, que Razer et Panerai ont dévoilé leur édition spéciale et limitée, la Luminor Quaranta Razer. Fruit de la collaboration entre les deux marques, la montre associe le savoir-faire en mécanique horlogère de Panerai à l'esthétique iconique de Razer. Inspirée des couleurs signatures de Razer, l'aiguille du cadran sandwich est enduite de la substance Super-LumiNova, ce qui lui permet de s'illuminer d'un vert luminescent en accord avec le vert électrique de la petite seconde et des coutures du bracelet de la montre. Quant à lui, le logo au serpent à trois têtes est subtilement gravé sur l'extérieur du boîtier ainsi que sur le cadran, tandis que l'incontournable nom de marque Razer est affiché sur la protection de la couronne.

En raccord avec les efforts conjoints des deux marques en matière de développement durable, la montre est fabriquée à partir de matériaux recyclés et de son côté, le bracelet a été conçu à partir de plastique PET provenant de bouteilles recyclées. Le boîtier de 40 mm est également composé d'eSteel, un métal de nouvelle génération fabriqué à partir d'acier recyclé et doté d'un revêtement DLC (diamond like carbon). Enfin, le packaging est composé à 72% de matériaux recyclés.

Seulement 500 pièces seront disponibles à la vente, exclusivement dans les boutiques Panerai et sur Panerai.com.