Razer Tomahawk : des boîtiers ATX et Mini-ITX dévoilés

Razer propose déjà des boîtiers pour ordinateurs, et il a dévoilé lors de sa conférence en ligne ce week-end de nouveaux modèles, les Tomahawk ATX et Mini-ITX, avec bien évidemment des LED bénéficiant de la technologie RGB Chroma, mais également des portes pivotantes en verre trempé des deux côtés et un panneau supérieur ventilé, sans oublier des filtres à poussière.

Les joueurs sur PC ont donc le choix entre un boîtier moyen tour Tomahawk ATX avec une gestion de câbles intégrée ou un boîtier plus compact Tomahawk Mini-ITX, avec là encore une gestion de câbles, mais également une compatibilité avec des cartes graphiques grand format et les systèmes de refroidissement liquide. Mais le point fort de ces deux boîtiers, c'est la présence de deux portes latérales en acier avec un verre trempé, pouvant être retirées pour gagner de l'espace. Sur le dessus, les utilisateurs retrouveront un port USB 3.2 Typce-C, deux ports USB Type-A et deux ports Jack 3.5 pour un brancher un casque avec microphone.

Les boîtiers Tomahawk ATX et Mini-ITX de Razer sont proposés respectivement à 229,99 € ou 199,99 € sur le site du constructeur. Pour les plus petits budgets, le Corsair Carbide est à 58,49 € sur Amazon.fr.