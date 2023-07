Red Dead Redemption aperçu en Corée, bientôt une version Remastered ?

Née en 2004 avec Red Dead Revolver, la franchise de Rockstar aura surtout brillé avec son successeur spirituel, Red Dead Redemption. Un titre qui nous emmenait au début du XXe siècle aux côtés de cowboys, à la fin de la conquête de l'Ouest américain. Un autre volet, le déjà culte Red Dead Redemption 2, est sorti en 2018, mais le premier RDR refait parler de lui en ce moment.

L'organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud vient en effet de lister dans sa base de données un certain Red Dead Redemption pour consoles. Aucune autre information n'est disponible, mais les fans pourraient enfin avoir droit prochainement à Red Dead Redemption Remastered, les rumeurs vont bon train et l'ancien journaliste de chez IGN Colin Moriarty (via Insider Gaming) affirme dans un récent podcast de Sacret Symbol qu'une version remastérisée de Red Dead Redemption est bien en cours de développement chez Rockstar, et elle pourrait être officialisée dans le courant du mois d'août 2023.

Bien évidemment, ni Rockstar ni Take-Two n'ont commenté ces rumeurs, mais les studios veulent sans doute recycler un ancien titre pour faire patienter les fans en attendant la sortie de GTA 6, possiblement prévue pour l'année fiscale 2025. Si Red Dead Redemption Remastered est une réalité, il faut quand même espérer que le résultat sera meilleur que GTA: The Trilogy - The Definitive Edition à son lancement. Le titre est désormais bien plus jouable, et vous pouvez le retrouver à 16,99 € sur Amazon.