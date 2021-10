Red Goes Faster : un jeu de course et de romance annoncé en vidéo

110 Industries avait des choses à dévoiler lors du Tokyo Game Show 2021, et en plus de Wanted: Dead et Vengeance Is Mine, l'éditeur a présenté brièvement Red Goes Faster, un jeu de courses futuristes qui inclura également des mécaniques de jeux de romance avec l'histoire d'un triangle amoureux.

Le joueur incarnera Leon Garcia, un jeune pilote qui participe à des courses intergalactiques le jour et qui explore sa planète natale Keplar la nuit. Entre deux courses, il sera donc possible de trainer en ville avec les amis de Leon, qui se retrouvera au milieu d'une histoire d'amour compliquée. Si Leon veut devenir pilote, c'est tout de même pour quitter Keplar, une colonie autrefois prometteuse, mais désormais abandonnée. Il lui faudra remporter le Keplar Super Trofeo, tout en gérant sa relation avec son rival du lycée et son ex-petite amie.

Red Goes Faster est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.