Rematch : la Saison 1 est lancée avec un tas de nouveautés

Sloclap publie cette semaine une première mise à jour majeure pour son jeu d’action footballistique multijoueur Rematch sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Elle introduit le très demandé mode classé en 3 contre 3, de nouveaux cosmétiques et éléments de personnalisation ainsi que la très attendue arrivée du crossplay. Il est désormais possible de jouer entre amis quelle que soit la plateforme de jeu de chacun.

La Saison 1 de Rematch est lancée





Le coup d’envoi de la Saison 1 est donné avec des corrections apportées à l’équilibre des joueurs dans leurs déplacements, ce qui améliore la réactivité et la précision du gameplay. En parallèle, certains abus comme le tristement célèbre « Ippy Slide » ont été revus. Les plongeons des gardiens ont également profité du travail de l’équipe, les rendant plus efficaces contre les tirs de volée. Les paramètres du matchmaking liés au skill sont désormais plus stricts, spécifiquement en match classé, pour des affrontements plus équilibrés sur le terrain.

D'autres mises à jour majeures arrivent





En octobre, le prochain patch marquera l’arrivée de deux changements majeurs au système de classement : la relégation dans une ligue inférieure et les points de classement dynamiques. Ces deux éléments sont pensés pour garantir que le classement au sein de la ligue reflète plus fidèlement le niveau réel de chaque joueur à un instant T. Plus tard pour le Chapitre 3, un tout nouveau mode de jeu fera son apparition. Restez connecté pour ne rien manquer de ces futures annonces.

L’équipe travaille dur pour assurer un avenir radieux pour Rematch sur le long terme. Le mode 1 contre 1 est par exemple prévu pour la Saison 2. D’autres fonctionnalités sont en cours de développement comme le système de club, les tournois, des événements centrés sur la Coupe du Monde et plus encore. 2026 sera une grosse année pour Rematch ! Au fil des mises à jour, l’équipe va continuer de privilégier le core gameplay et les améliorations des performances réseau pour augmenter la profondeur et garantir l’expérience compétitive la plus juste et équilibrée possible. Pierre Tarno, CEO de Sloclap et directeur créatif de Rematch, déclare :

Avec plus de 6 millions de joueurs, 100 millions d’heures de jeu et plus de 52 millions de matchs joués, la Saison 0 a été tout à la fois incroyable et intimidante pour l’équipe de Sloclap. C’est tout une scène compétitive que l’on a vu émerger avec création d’équipes, organisation de tournois et dissection totale des mécaniques. C’est un gros facteur de motivation pour l’équipe, qui entend améliorer le jeu à tous les niveaux. Nous souhaitons remercier l’ensemble des joueurs qui ont essayé le jeu pendant la saison 0. Nous espérons que vous apprécierez la Saison 1, et nous sommes déterminés à améliorer Rematch pour les nombreuses saisons à venir. On se voit sur le terrain !

Rematch bientôt en boîte





Disponible sur Xbox Game Pass, PlayStation et Steam, Rematch donnera son coup d’envoi sur Epic Games Store pour le lancement de la Saison 1. Une version boîte sortira sur toutes les plateformes en novembre 2025. Vous pouvez précommander Rematch - Elite Edition à 40,90 € chez Leclerc.