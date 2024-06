F1 24 : la Saison 1 est lancée, deux pilotes populaires à l'honneur

F1 24 a été lancé à la fin du mois dernier, mais Codemasters et EA Games vont évidemment faire vivre leur jeu de course et de simulation tout au long de l'année. Les studios viennent de lancer la Saison 1, intitulée Modern Day Heroes, qui propose des défis inspirés par deux pilotes de la grille, avec des récompenses à la clé.

Jusqu'au 28 juin prochain, les joueurs peuvent se lancer dans une Carrière en défi avec Charles Leclerc (Ferrari), avec quatre épisodes chaque semaine. Chaque épisode inclura trois courses uniques qui demanderont d'obtenir le meilleur résultat, afin d'obtenir des livrées, des combinaisons de course ou encore des émotes exclusives. Le mois prochain, ce sera Fernando Alonso (Aston Martin) qui sera à l'honneur, avec des défis permettant de revivre les moments forts de la carrière du double Champion du Monde avec Renault. Enfin, les développeurs rappellent que la Fanzone de F1 World permet aux fans d'accomplir des objectifs individuels et communautaires pour gagner des récompenses, notamment en prédisant les écuries qui marqueront le plus de points lors des courses réelles.

F1 24 est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter contre 59,99 € sur Amazon.

