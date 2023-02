Resident Evil 7 : de vieux concepts arts avec Leon et Sherry en Italie découverts

Avec Resident Evil 7: Biohazard, sorti il y a maintenant six ans, Capcom a su redonner un vent de fraîcheur à sa franchise. Le titre introduit un nouveau personnage, Ethan Winters, bloqué dans la demeure des Baker dans le bayou en Louisiane, avec une caméra à la première personne. Mais ce RE7 n'a pas été pensé comme cela dès le départ.

Vous le savez, Capcom, comme d'autres studios, travaille sur plusieurs projets et concepts, qui peuvent évoluer et changer en cours de production. Et Resident Evil 7 devait à l'origine être dans la lignée de RE6, un jeu d'action et de tir à la troisième personne. C'est ce que dévoile AestheticGamer, insider bien connu des fans de survival-horror qui met en lumière des concepts arts réalisés par l'artiste ukrainien Sergey Ka. Nous y voyons Leon S. Kennedy dans une ville européenne, fortement inspirée de Venise, et AestheticGamer explique que Sherry Birkin, la petite fille aperçue dans RE2 puis devenue agent du B.S.A.A. dans Resident Evil 6, devait également être jouable. Un système de Choix à effectuer rapidement pour prendre différents chemins était aussi prévu, inspiré des jeux narratifs de Telltale Games.

La suite, vous la connaissez : Capcom a mis de côté ces idées pour totalement transformer la franchise avec Resident Evil 7: Biohazard, puis Resident Evil Village. Il faut dire que RE6 avait un peu perdu les fans à l'époque, le titre étant un shooter hollywoodien bien loin de l'horreur des premiers opus. Il n'en reste pas moins un nanar assez délirant, mais pour une expérience horrifique, mieux vaut se tourner vers Resident Evil Village Gold Edition, vendu 44,99 € sur Gamesplanet.