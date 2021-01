Resident Evil Re:Verse, du gameplay tiré de la bêta en 4K pour se faire un avis sur le jeu multijoueur

Histoire de fêter dignement les 25 ans de la saga, Capcom a décidé d'inclure un mode multijoueur spécial dans Resident Evil Village. Resident Evil Re:Verse nous proposera d'incarner des personnages cultes de la série dans des parties de Match à Mort impliquant 4 à 6 joueurs dans une arène resserrée.

Le TPS se démarquera des autres non seulement par son univers, mais aussi par l'utilisation d'armes biologiques pouvant apporter bonus et malus en tout genre. Curieux de savoir à quoi ressemble cette expérience ? Alors vous pouvez profiter du gameplay qui vient d'être partagé sur la Toile par les participants à la bêta sur PS4 et Xbox One, capturé en 4K depuis une PS5.

Malgré les quelques originalités des parties apportées par les compétences et armes spéciales, le rendu semble extrêmement classique et répétitif, mais nous vous laisserons le soin de vous forger votre propre avis. Pour les intéressés, Resident Evil Re:Verse sera inclus dans Resident Evil Village, disponible sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4 et Xbox One à compter du 7 mai 2021, et proposé à partir de 69,99 € à la Fnac.

