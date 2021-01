RIDE 4 se lance sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

RIDE 4, dernier jeu de course avec des motos en date développé par Milestone, était sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en octobre dernier, mais le studio avait promis que des versions pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S verraient le jour en ce début d'année 2021. C'est désormais chose faite, place à la bande-annonce de lancement :

RIDE 4 sort donc aujourd'hui sur les consoles de nouvelle génération, pas besoin de repasser à la caisse si vous avez déjà le titre sur PS5, vous pouvez télécharger gratuitement cette nouvelle version jusqu'au 30 avril prochain. Sur Xbox Series X | S, même son de cloche, grâce à la fonction Smart Delivery. Dans les deux cas, les joueurs peuvent profiter d'un gameplay à 60 fps avec une résolution en 4K, de motos plus réalistes avec des textures plus détaillées, sans oublier la possibilité de participer à des courses en ligne jusqu'à 20 joueurs. Sur la machine de Sony, RIDE 4 profite des retours haptiques de la manette DualSense et du SSD pour des chargements plus rapides.

Si RIDE 4 vous tente, sachez que le jeu de course est actuellement affiché à 46,99 € sur Amazon, l'upgrade étant gratuite pendant trois mois.