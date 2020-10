RIDE 4 : le nouveau jeu de course lancé en vidéo

RIDE 4 débarque aujourd'hui, du moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il faudra patienter jusqu'en début d'année prochaine pour retrouver le jeu de course avec des motos de Milestone sur next-gen, mais le studio partage bien évidemment une bande-annonce de lancement, à découvrir juste ici :

RIDE 4 propose ainsi des graphismes améliorés grâce à des scans CAD et 3D de vraies motos, avec un cockpit ultra réaliste, un mode Carrière remodelé permettant d'entraîner son pilote au fil de la saison et des championnats, un mode Endurance inédit avec un éclairage et une météo dynamiques, de la personnalisation de motos complète, une nouvelle I.A. (A.N.N.A.) pour un défi plus relevé, du multijoueur avec des serveurs dédiés, des licences officielles et un partenariat avec Yamaha Motor. Son directeur du marketing et du sport automobile, Paolo Pavesio, déclare :

La course et l'adrénaline font partie de l'ADN de Yamaha depuis notre fondation il y a 65 ans. C'est pourquoi le partenariat avec Milestone, l'un des plus grands noms de l'industrie de simulation de moto, s’est fait presque naturellement. Nous cherchons toujours à transmettre des émotions et des sensations fortes à nos clients et à tous les amateurs de moto, en restant toujours proche de ce qui les fait vrombir. Avec Milestone et RIDE 4, nous innovons également en allant à la rencontre de nouveaux fans partageant la même passion pour la moto, que ce soit dans le monde virtuel ou réel. Cet amour est unique et nous sommes heureux d’accueillir ces motards au sein de notre famille. En tant que pionniers dans le monde grandissant de l’eSport, nous apportons notre implication dans le monde du jeu vidéo avec RIDE 4 et la variété d'activités uniques prévues en ligne et hors ligne pour l'année suivante.

Autre partenaire de renom, Bridgestone, constructeur de pneus, le responsable des activités motocyclistes Nico Thuy commente :

En tant que leader mondial des solutions de mobilités dont les pneus de motos de haute qualité, nous pensons qu'il est bon de faire nos débuts dans le monde du jeu vidéo en collaborant avec Milestone, un leader reconnu dans les jeux de simulation sur deux roues. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’échanger avec nos clients et d'interagir avec la communauté moto, tout en mettant en valeur la qualité de nos produits. Être présent dans RIDE 4 constitue une occasion unique de concilier ces actions.

RIDE 4 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez l'acheter à 49,99 € sur Amazon.fr. Le jeu de course sortira par la suite le 21 janvier 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Le jeu sera compatible avec le Smart Delivery sur les consoles de Microsoft, et chez Sony, les joueurs pourront passer gratuitement de la version PS4 à PS5 jusqu'au 30 avril prochain, en conservant les DLC achetés.