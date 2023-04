RIDE 5 : encore un jeu de course à moto annoncé par Milestone

Milestone est toujours aussi prolifique, il lancera le 8 juin prochain MotoGP 23, un jeu de course à moto sous licence officielle MotoGP, mais ce ne sera pas le seul titre du genre que le studio italien sortira cette année. Milestone dévoile en effet cette semaine RIDE 5, un autre jeu de course à deux roues orienté vers la simulation.

Ce nouvel opus arrivera cet été sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération, avec bien évidemment son lot de nouveautés pour séduire les amateurs de courses virtuelles à moto. Milestone présente en détail ce RIDE 5 :

Prenez ce qui vous appartient : un nouveau mode carrière avec un narrateur et 10 rivaux

Pour la première fois dans la série, les fans pourront profiter d'un mode carrière accompagné d'un narrateur qui présentera les événements et guidera les joueurs à travers leur aventure. Un classement sera présent et leur permettra de suivre leur progression via les quatre principaux chemins de carrière, qui comprendront divers événements à compléter avant de pouvoir débloquer le suivant. De plus, afin de pimenter la compétition, le mode carrière de RIDE 5 proposera 10 rivaux, chacun avec sa propre personnalité, histoire et apparence. Les joueurs devront les battre pour pouvoir atteindre le haut du classement. Des défis secondaires compléteront le tout avec plus de 200 événements jouables.

Les courses « Endurances » profiteront maintenant de sauvegardes en jeu et des fonctionnalités de rembobinage afin d'octroyer plus de contrôles et de flexibilités lors des sessions de jeu. Les modes de jeu « Course unique » et « Contre-la-montre » seront idéaux pour améliorer les styles de conduite, mais aussi pour se familiariser avec les différentes catégories de véhicules et repousser les limites de ses performances.

La technologie de pointe de RIDE 5 brouille la limite entre réalité et virtuel

Les améliorations technologiques exploiteront entièrement le potentiel de la dernière génération de consoles et des configurations des meilleurs PC, assurant ainsi de proposer un niveau de réalisme époustouflant, jamais atteint par le passé. Pour la première fois dans la franchise, le studio de développement basé à Milan a intégré un système de météo dynamique qui calcule en temps réel la température du circuit et de l'air afin de générer pendant les courses des changements climatiques réalistes, ajoutant une toute nouvelle dimension stratégique aux courses. Le système de ciel a également été modifié, passant d'une technologie 2D basée sur de véritables photos à une technologie 3D volumétrique des nuages qui assurera un résultat visuel plus immersif. Désormais, les joueurs pourront voir les nuages changer de formes et interagir avec l'éclairage en fonction de leur densité, créant des panoramas à couper le souffle. Les améliorations technologiques impacteront par la même occasion la physique des motos, qui a été améliorée sur tous ses aspects, de l'interaction du coureur avec son véhicule, aux différentes vitesses des angles d'inclinaison pour chacune des catégories de véhicules.

Multijoueur local en écran partagé et cross-play : qui sera le premier à s'arrêter ?

La culture de la moto ne connaît aucune limite et avec RIDE 5, les amateurs de deux roues peuvent déchaîner leur passion à travers une expérience multijoueur améliorée. En ligne, il sera possible de joindre des sessions cross-play sur consoles (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) et sur PC (Steam vs Epic Games Store). Le classement mondial poussera les joueurs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. De plus, depuis la première fois sur RIDE 2, le mode multijoueur local en écran partagé est de retour, afin d'offrir aux joueurs la possibilité d'affronter leurs amis, directement depuis leur canapé.

De nombreuses options de personnalisation afin d'étendre la longévité du jeu

L'un des principaux piliers de RIDE 5 est le désir d'offrir aux pilotes le plus de liberté possible dans leur aventure dans le monde de la moto. Le créateur de courses permettra aux joueurs d'être le directeur de la compétition et ainsi créer des scénarios sans limites. Ils pourront personnaliser les courses et le championnat en choisissant les catégories de motos qui seront autorisées dans la compétition, en sélectionnant l'IA des adversaires, les circuits, en créant de nouvelles livrées à partir de zéro et en choisissant le système de score et les règles. RIDE 5 proposera également des options qui rendront le jeu plus accessible. En effet, les aides à la conduite ont été améliorées afin de faciliter la courbe d'apprentissage et aider les joueurs moins expérimentés à prendre le contrôle total de leur véhicule à l'aide des freins assistés, de la conduite et de l'accélération automatique, de la trajectoire idéale et bien plus de paramètres pour maîtriser les circuits les plus difficiles.

Avec RIDE 5, les joueurs pourront exprimer leur créativité grâce aux éditeurs pour personnaliser les motos, les tenues et les casques. Ils pourront partager leurs créations en ligne sur différentes plateformes, pour que tout le monde puisse profiter des plus belles idées.